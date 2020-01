El delantero quiere avanzar con la 'U' en la Copa Libertadores. | Fuente: Club Universitario de Deportes

El delantero Jonathan Dos Santos afirmó que le gustaría anotarle un gol a Carabobo en el partido de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores. El uruguayo partició del 'Ping Pong Crema', donde respondió preguntas lo más rápido posible.

Universitario se enfrentará a Carabobo por el segundo encuentro por la primera fase de la Libertadores. El partido se jugará este martes 28 de enero a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Lima. En la primera cita, ambos empataron 1-1.

'Ping Pong Crema' de Jonathan Dos Santos

1. Jonathan, ¿un apodo?

R: "Jonathan, no más".

2. Tu gol inolvidable fue contra...

R: "Contra Peñarol. Rechazo de zaguero, se la bajo al volante, a [Marcelo] Saracchi y me la devuelve hacia el medio, y sobre la media luna remato cruzado. Fue un golazo que no me voy a olvidar".

3. ¿Libertadores o Champions?

R: "Champions".

4. ¿Mourinho o Guardiola?

R: "Guardiola", respondió Dos Santos tras pensar por un momento.

5. El mejor jugador uruguayo que viste es...

R: "Forlán".

6. El fútbol para ti es...

R: "Pasión".

7. ¿'Hat-trick' o gol al último minuto?

R: "Hat-trick".

8. ¿Luis Suárez o Edinson Cavani?

R: "Lucho".

9. ¿Tequila o pisco?

R: "Como no tomo, no lo he probado".

10. ¿Verano o invierno?

R: "Verano"

11. ¿A qué arquero te gustaría anotarle un gol?

R: "El martes, a Carabobo".