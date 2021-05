Universitario vs. IDV se enfrentan este martes por la Copa Libertadores. | Fuente: Universitario de Deportes / Independiente del Valle

Universitario de Deportes vs. Independiente del Valle EN VIVO | Este martes 18 de mayo, desde las 19:30 horas en Perú y Ecuador, Universitario recibe al negriazul de Ecuador. No te pierdas este importante encuentro de la Copa Libertadores, cuyo resultado será determinante para saber si los cremas tienen chances o no de clasificar a la Copa Sudamericana. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Fecha y hora del Universitario de Deportes vs. Independiente del Valle

Martes 18 de mayo, 7:30 pm.

Lugar

Estadio Monumental

LA PREVIA

Universitario de Deportes vs. Independiente del Valle se miden este martes por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas llegan con un invicto de cuatro partidos, entre torneo local e internacional, y en su última cita copera consiguió un 1-1 ante Defensa y Justicia.

Ahora, con la mira puesta en conseguir un cupo en Sudamericana, los dirigidos por Ángel Comizzo necesitan sí o sí ganarle a un rival que, en la ida, lo goleó por 4-0 en la altura de Ecuador. No la tendrán nada fácil, pues IDV lucha por el segundo lugar el grupo.

La 'U' no podrá contar con Jorge Murrugarra, Diego Chávez, Iván Santillán y Alexander Succar. Sin embargo, este partido podría significar el retorno de Enzo Gutiérrez, argentino que se lesionó en la segunda jornada de la Libertadores. Dependerá del DT si logra arrebatarle el puesto a Alex Valera.

Renato Paiva, DT de IDV, alineará con el goleador argentino Cristian Ortiz, Joffre Escobar y el paraguayo Brian Montenegro en el ataque para superar a la defensa de Universitario. El negriazul llega para este encuentro con la moral al tope con un triunfo 3-1 frente a Olmedo, en el torneo ecuatoriano.

En el Grupo A, Palmeiras -vigente campeón- es el único que ya aseguró su clasificación. Le sigue Defensa y Justicia con cinco puntos y, con uno menos, Independiente del Valle ocupa la tercera posición.

Posibles alineaciones del Universitario de Deportes vs. Independiente del Valle:

Independiente del Valle: Moisés Ramírez - José Hurtado, Richard Schunke, William Pacho, Luis Segovia - Cristian Pellerano, Anthony Landázuri (Joffre Escobar), Lorenzo Faravelli, Jhoanner Chávez - Cristian Ortiz y Brian Montenegro. DT: Renato Paiva.

Universitario: José Carvallo - Leonardo Rugel, Federico Alonso, Nelinho Quina - Aldo Corzo, Armando Alfageme, Gerson Barreto (Rafael Guarderas), Nelson Cabanillas (Luis Urruti) - Alberto Quintero, Alex Valera (Enzo Gutiérrez). DT: Ängel Comizzo+

