Fabián Bustos cuestionó la decisión del árbitro que anuló un gol a José Rivera en la Copa Libertadores

Minuto 25. Segundo Portocarrero disputa un balón en campo contrario, logra quedarse con él y tras el centro de Edison Flores es José Rivera quien consigue anotar el primer gol de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2024. La algarabía en el Monumental, sin embargo, fue frenada, y es que tras ser llamado por el VAR el árbitro Ostojich decidió anular el tanto.

El juez señaló que existió una falta de Segundo Portocarrero contra José Quintero, por lo que la acción quedó anulada. El entrenador Fabián Bustos, por su parte, opinó que el choque entre los futbolistas provocó “un enganche normal”.

“Siempre digo que, los que tuvimos la suerte de jugar al fútbol, hay situaciones que el lenguaje corporal el futbolista te indica. La jugada en particular de Portocarrero con Quintero hay una disputa hombro contra hombro muy marcada por los dos con fortaleza, luego hay un enganche normal producto del choque en la parte de arriba, pero no es el impacto de uno sobre otro. Lamentablemente quedan enganchados. Pregunto, ¿si el enganche era al revés y dentro del área, se cobraba penal? No se cobraba, porque era una disputa y en algún momento los cuerpos quedan cruzándose. No es que el jugador de la ‘U’ provoca el confrontamiento para quedarse con la pelota”, dijo el técnico en entrevista con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

‘Tunche’ Rivera, el goleador de Universitario

José Rivera fue titular por primera vez en la temporada, donde también se estrenó en la Copa Libertadores. Contando 9 partidos en la actual campaña, el ‘Tunche’ es el goleador de la ‘U’, alcanzado ya las cinco anotaciones.

“Él comenzó a aprovechar sus minutos. Nunca cambió cómo es. Es un tipo muy positivo y querido por sus compañeros”, mencionó Fabián Bustos, quien además dijo que “estaba convencido desde hace una semana que José (Rivera) iba a arrancar porque lo vengo viendo y se merece minutos".

El gol anulado a José Rivera ante LDU Quito en la Copa Libertadores | Fuente: ESPN

Universitario, entre la Copa y la Liga 1

Con el inicio de la Copa Libertadores, Universitario tendrá por delante un exigente calendario con los cotejos en la Liga 1 y a nivel internacional. En el Torneo Apertura no conoce de derrotas, pero está como escolta del líder Sporting Cristal.

Fabián Bustos mencionó que para su próximo partido, contra Alianza Atlético en viernes 5 de abril, Rivera “va a estar dentro de los convocados”. Tras esa presentación, la ‘U’ acudirá a Barranquilla para medirse a Junior.