Fabián Bustos sobre la caída ante Botafogo: "Arrancamos mal el segundo tiempo, muy raro en nosotros"

Universitario de Deportes cayó ante Botafogo en su visita a Río de Janeiro por la Copa Libertadores, resultado que significó su primera derrota en toda la temporada, donde llevaba 14 encuentros en condición de invicto bajo la dirección del técnico Fabián Bustos.

"En el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en ese tramo, no nos crearon jugadas muy claras, no recuerdo ninguna. No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa, pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas", señaló el estratega tras la derrota de los cremas.

Derrota de Universitario en Brasil

Tras empatar sin goles en la primera etapa, Botafogo golpeó apenas iniciado el complemento, donde llegó a convertir en tres ocasiones. Hasta el duelo contra el ‘Fogao’, a Universitario no le habían anotado más de dos goles en esta temporada.

“En el segundo tiempo arrancamos muy mal, estuvimos 10 minutos mal, raro en nosotros, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba. Botafogo es un buen equipo que ha mejorado mucho con su nuevo entrenador, es difícil por su cancha rápida y por los buenos jugadores que tiene en ofensiva”, dijo Fabián Bustos.

El entrenador argentino manifestó también que la ‘U’ se mantiene con opciones para seguir peleando por el Apertura en la Liga 1 y pasar de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

"Queríamos hacer un partido inteligente para tratar de llevarnos el triunfo o un empate, tuvimos errores que no veníamos teniendo y nos costó, pero hay que darle vuelta a la página. Seguir peleando el torneo y en Copa hemos jugado dos partidos afuera, estamos expectantes y vamos a pelear hasta el final", culminó.

¿Qué le falta a la ‘U’ en la Copa Libertadores?

Universitario es tercero del grupo D de la Copa Libertadores con 4 unidades, mismo puntaje que LDU Quito, aunque debajo solo por la diferencia de un gol. El líder es Junior con 5 puntos.

A los cremas les vienen dos partidos en condición de local, frente a Junior y después ante Botafogo. El cierre en el grupo D será frente a Liga de Quito en Ecuador. Los dos primeros de cada serie clasificarán a octavos de final, mientras que el tercero accederá a un play-offs ante un rival de la Copa Sudamericana.