Fabián Bustos tras empate de Universitario: "Vamos a intentar pelearlo todo, lo dijimos siempre"

Universitario de Deportes dejó escapar una gran oportunidad tras empatar 1-1 ante Junior de cara a dar un paso importante para poder acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2024. En un trámite parejo, ambos equipos lucharon hasta el final por el triunfo. Con este resultado, el equipo colombiano se mantiene como líder del Grupo D.

En conferencia de prensa, el entrenador del cuadro Fabián Bustos reconoció que sus jugadores sintieron el desgaste en el segundo tiempo, pero a su parecer fue Universitario que estuvo más cerca de la victoria en el Monumental de Ate.

“Tuvimos un muy buen primer tiempo. Dominamos, creamos situaciones y conseguimos el empate. En el segundo tiempo ambos equipos se cansaron por la enorme intensidad de la primera parte. No hicimos un gran segundo tiempo. Estuvimos cerca de ganarlo. Creo que fue un resultado justo, pero si tendría que haber un ganador, estuvimos más cerca nosotros. La Libertadores es así. Queríamos posicionarnos, hoy estamos en carrera”, comentó Bustos.

Además destacó que Universitario está carrera de romper la mala racha de los equipos peruanos de no poder superar la fase de grupos de la Libertadores.

"La Libertadores es así, queríamos ganarlo para poder acomodarnos en el grupo. Hace muchos años, más que 10 creo, que un equipo peruano no pasa y estamos en carrera. No es fácil, es difícil, está muy parejo. No creo que sea la seguidilla de partidos, el equipo está fuerte, está bien. La intensidad del primer tiempo fue muy alta, ellos lo sintieron más que nosotros. En el primer tiempo lo dominamos, y en el segundo tiempo nos faltó la chispa", agregó.

Universitario luchará en todos los frentes

Bustos que realizó una serie de cambios para fortalecer a su equipo en la recta final del partido. "Los cambios fueron para tener intensidad, necesitábamos más fuerza, más piernas, esa era la consigna. Robamos algunas pelotas, pero no la pudimos finalizar bien”, apuntó.

Por otro lado, el entrenador argentino indicó que la 'U' irá por el triunfo en todos los partidos que le resta en la Libertadores y Liga 1 Te Apuesto. “Es una semana importantísima. Eso es lo lindo de estar en un equipo grande. Vamos a intentar pelear todo, lo dijimos siempre. La U necesita pelear Libertadores, intentar clasificar a uno de los dos torneos. Paso a paso, partido a partido”, comentó.

Tras este duelo, Universitario se enfocará en el duelo ante Sporting Cristal, en el Monumental, a desarrollarse el domingo 12 de mayo.

