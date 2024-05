"Siento que hicimos una Copa bastante correcta", asegura Rodrigo Ureña tras derrota de Universitario en Quito

Universitario perdió 2-0 ante LDU en Quito en la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Este resultado dejó al cuadro crema sin chances de acceder a un cupo para los 'playoffs' de la Sudamericana.

Al término del partido, Rodrigo Ureña rescató el accionar de sus compañeros contra un LDU, que pudo sumar más goles en el marcador final del compromiso desarrollado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

"Es bastante positivo, siento que hicimos una Copa bastante correcta, empezamos muy bien y después no se dieron los resultados que queríamos y necesitábamos para poder pasar de fase. Llegamos con vida a jugar un partido complejo ante un rival difícil, en ese sentido nos vamos muy tranquilos, tenemos muchas cosas por corregir y somos muy conscientes de eso y nos va a tocar mejorar algunas cosas para poder seguir adelante", señaló a Radio Ovación.

Ureña sobre insultos a Fabián Bustos

"Son cosas que en el fútbol no deberían pasar, no le hacen bien al fútbol sudamericano. Son cosas lamentables y se debería hacer algo al respecto pero no afectó al trámite del partido. Nosotros como jugadores tratamos de manejar esas situaciones en la cancha", señaló el volante chileno respecto a los insultos que recibió el entrenador Fabián Bustos por parte de los hinchas de LDU.

Recordemos que la 'U' emitió un contundente comunicado al respecto y pidió que la Conmebol sancione a los responsables.

Universitario sumó cinco puntos y terminó en el último lugar del Grupo D tras empatar contra Junior de Barranquilla de local y visitante, mientras que a LDU le ganó en el Monumental.

