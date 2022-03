Universitario quedó fuera de carrera en la Libertadores. | Fuente: ESPN

El sabor de la derrota. Universitario fue eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022 este miércoles que perdió 1-0 ante Barcelona SC en Lima en partido correspondiente a la vuelta de esta llave.

Universitario de Deportes le jugó de igual a igual al Barcelona SC y se pudo poner por delante en el marcador. Incluso jugó con un hombre más por la expulsión de Luca Sosa, pero no estuvo fino en la definición. Tras el cotejo, Luis Urruti habló del desempeño de la tienda crema en el Estadio Nacional.

"Partido injusto porque merecimos uno o dos goles. No fuimos contundentes arriba y lo pagamos caro en un contragolpe. La Copa es así; es difícil. Nos tocó una de los mejores equipos de Sudamérica", dijo el extremo de Universitario a ESPN.

A Universitario solo le queda pensar en la liga local

Asimismo, comentó las claras ocasiones que generaron y que no pudieron concretar frente al conjunto 'canario'.

"Era para ganarlo y el portero de ellos estuvo muy bien. Tuvimos claras. Nos vamos tranquilos porque dejamos el alma en la cancha", sostuvo el atacante uruguayo.

Por último, 'Tito' manifestó que "me voy triste por no darle una alegría a toda esta gente, a mi familia que no pudo venir. Estos partidos con complicados. Merecíamos algo mas. Lamentablemente no se pudo".

Para este partido, Universitario tuvo una oncena conformada por José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe; Roberto Villamarín, Luis Urruti y Alex Valera.

En tanto, la visita salió con Javier Burrai; Leonel Quiñónez, Luca Sosa, Dario Aimar, Byron Castillo; Bruno Piñatares, Michael Carcelén, Emmanuel Martínez, Eryc Castillo; Gonzalo, Mastriani y Christian Penilla.

