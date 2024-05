Derrota y eliminación: Universitario y las claves de su caída a manos de Botafogo

Universitario se despide de la Copa Libertadores de América. Le falta un partido, sí, pero con la caída contra Botafogo en el Estadio Monumental de Ate ya no tiene chances de pasar a los octavos de final.

Ahora, a Universitario de Deportes tan solo le queda mirar lo que será la última jornada, en la que buscará no perder con LDU Quito como visitante para llegar a los playoffs en la Sudamericana. En el año de su centenario, el plan de la 'U' para meterse en la siguiente instancia de la Libertadores no alcanzó.

Un error fue lo que le costó a Universitario su segunda derrota a nivel internacional en este año. Ante ello, ¿cómo es que se dio la caída del elenco de Fabián Bustos que lo elimina de la gloria sudamericana a nivel de clubes?

Universitario y una marca constante

En la primera mitad, sobre todo, no dejó que los futbolistas del 'Fogao' jueguen tranquilos. Siempre había referentes en la tienda crema que estaban encima de ellos para que no salga tranquilos o, en su caso, no hagan esto último.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Fabián Bustos siguieron en lo suyo, ahora con un ataque que predominó por la banda de Andy Polo. El carrilero por derecha gozó de un buen nivel, aunque no alcanzó para anotarle al cuadro brasilero en condición local. "Tuvimos más dominio, pero nos faltó precisión", dijo el DT en conferencia de prensa.

No apareció la delantera de la 'U' ante Botafogo

Lamentablemente para los intereses del elenco merengue, tanto Edison Flores como Alex Valera no gozaron de oportunidades para anotar. Intentaron mostrarse, pero el John Victor. Fue un partido más peleado que luchado de parte de los dos referentes de ataque en Universitario.

Es más, es el primer cotejo en lo que va de la Libertadores que el vigente campeón de la liga peruana de primera división no anota. Desde el banco, Diego Dorregaray tampoco fue solución en el Monumental como a lo largo de la campaña internacional.

El fútbol se define por quién comete menos errores

En Universitario estuvieron atentos casi todo el partido. Llegaron bien a las marcas y recién en el segundo tiempo es que el Botafogo inquietó el arco de Sebastián Britos con un remate de zurda del delantero Junior Santos.

No obstante, a poco de la recta final, Matías Di Benedetto cometió un grosero error con un mal despeje, hecho que Jeffinho aprovechó para rematar y celebrar con sus compañeros. Fallo clave que permitió que la visite asegure su pase a octavos y que a la 'U' tan solo le quede pelear por el tercer lugar rumbo a la Sudamericana.

