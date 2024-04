Fabián Bustos en la previa del Universitario vs. Junior: "Si ellos nos dominan, vamos a sufrir"

Universitario, este martes, tiene un dura prueba cuando visite al Junior en la ciudad de Barranquilla en el marco de la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores.

En Universitario de Deportes vienen de dos victorias consecutivas: una ante Liga de Quito por el torneo continental y otra frente a Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto. Pese a ello, los cremas tienen los pies sobre la tierra y su entrenador indicó que no la tienen fácil para ganarle al tradicional Junior en esta oportunidad por la Libertadores.

"Ellos tienen un entrenador muy capaz y un equipo bien trabajado, con una idea clara. No me sorprenden Carlos Bacca o Yimmi Chará porque son jugadores top. Han pasado por Europa y México. José Enamorado juega muy bien. Su mitad de cancha es muy buena. Va a ser un cotejo muy físico. Hay que intentar que no jueguen", sostuvo Fabián Bustos, DT de Universitario, a Ovación.

Universitario va con lo mejor que tiene contra Junior

Luego, el entrenador de la 'U' habló que sus dirigidos deben estar muy atentos para tener jugadas a su favor y contrarrestar los intentos de su rival de turno.

"Los partidos tienen distintos trayectos y ver qué puede hacer cada uno. Si somos superiores, vamos a tener chances. Si ellos nos dominan y manejan la pelota todo el tiempo, vamos a sufrir. Tienen la ventaja de la localía y del clima, pero no hay excusas", remarcó el exBarcelona SC de Guayaquil.

Por último, tuvo comentarios para lo que es el grupo de Universitario. Además del Junior, tiene como contrincantes a LDU Quito y Botafogo.

"Tenemos un grupo complicado. Todos pensaban que éramos el más débil, pero queríamos estar a la altura. Intentemos hacer eso y no me gusta mentirle a la gente. Quiero ir paso a paso. Es un torneo bien parejo, muy complicado. Estamos con l ilusión de seguir haciendo buenos partidos", apuntó.

¿A qué hora juega Universitario vs. Junior por fecha 2 de la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario como visitante ante el Junior de Barranquilla se juega a la 9:00 p.m. (hora peruana).

Será transmitido EN VIVO por las señales de ESPN y STAR+ para Perú. También se podrá escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP, y seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe y Audioplayer.

