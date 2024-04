VOTA AQUÍ: ¿quién fue el mejor jugador de Universitario en el empate contra Junior?

Universitario de Deportes alargó su buena racha de resultados. En esta ocasión igualó 1-1 ante Junior en su visita a Barranquilla. El equipo crema plasmó un libreto bien definido: se replegó bien y dejó muy pocos espacios en defensa en el duelo válido por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024.

El campeón peruano se puso adelante en el marcador con un tanto del capitán Aldo Corzo, mientras que los locales igualaron con anotación del extremo Déiber Caicedo.

El equipo dirigido por Fabián Bustos lució ordenado y tuvo actuaciones sobresalientes como las del arquero Sebastián Britos, que en más de una ocasión salvó su portería de los ataques colombianos, especialmente de exdelantero de la selección 'cafetera', Carlos Baca.

También destacaron el propio Corzo, Marco Sarabia, Martín Guedes y Rodrigo Ureña, quien jugó más adelantada en el mediocampo ante la ausencia de Christofer Gonzales.

Universitario estuvo a un paso de llevarse los tres puntos a Lima. Alex Valera protagonizó la jugada polémica del juego cuando recibió un pase en el área del extremo Andy Polo y mandó el balón al fondo, un gol que fue anulado por una mano del delantero tras revisión en el VAR.

En la próxima jornada, la 'U' visitará a Botafogo, mientras que Junior recibirá a LDU de Quito.



¿Quién fue el mejor de Universitario contra Junior?

Sebastián Britos

Universitario tiene en su defensa la razón principal a no conocer derrotas en lo que va de la temporada y también a los momentos decisivos de su arquero. Britos no pudo evitar el gol de Junior tras ser eludido por Bacca y en el partido el palo le salvó en dos ocasiones. No obstante, a los 88', se vio mano a mano con Déiber Caicedo en el área y logró atajar un tiro a corta distancia, con lo que la 'U' se llevó un punto valioso de Barranquilla.

Aldo Corzo

El capitán crema otra vez fue uno de los mejores del partido. Corzo no suele liderar las estadísticas defensivas, pero su consistencia es permanente: solo fue superado una vez en toda la contienda. El empuje de Aldo en esta ocasión también fue influyente en el arco contrario, ya que tras la pelea de los zagueros en el área colombiana logró anotar el primero de la jornada.

Marco Saravia

Respondió otra vez de forma óptima siendo el sustituto del suspendido Di Benedetto. Ocho acciones defensivas realizadas, solo superado por Riveros. Marco Saravia tuvo que enfrentar a Enamorado, el más desequilibrante de Junior y el 'Faraón' llegó a ser un obstáculo para el colombiano. Oportuno en el gol, pues tras el cabezazo de Riveros remató a portería y pegó la pelota en el palo, que después terminó finalizando Corzo.

Rodrigo Ureña

Con Gonzales lesionado, Concha sin estar en su plenitud y Calcaterra aún suspendido, Fabián Bustos optó por contar con Murrugarra en el once, pero corriendo a Rodrigo Ureña como volante interior izquierdo. Aún así, el chileno otra vez fue el eje del mediocampo, consiguiendo descolgarse al área rival con un disparo que atrapoó Mele y sirviendo los balones detenidos. Ureña realizó más entradas (5) que nadie, participó de la mayor cantidad de duelos (17) y fue el jugador de la 'U' por quien más pasó el esférico.

Universitario 1-0 Junior: Aldo Corzo marcó el primero del partido en Barranquilla. | Fuente: ESPN