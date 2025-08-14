Últimas Noticias
Técnico de Palmeiras destacó la goleada sobre Universitario: "Hoy estuvimos sumamente competentes"

Palmeiras venció 4-0 a Universitario en el Monumental.
| Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Palmeiras
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El partido de ida entre Universitario y Palmeiras se disputará el próximo jueves en Sao Paulo.

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, destacó la victoria de su equipo sobre Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, indicó que fueron "sumamente competentes"; sin embargo, aseguró que en el fútbol no se sabe qué pasará.

"Hoy estuvimos sumamente competentes y queremos volver a buscar la gloria eterna", indicó en un primer momento.

"Hay equipos muy competentes en esta competición, y nunca sabemos qué pasará. En el fútbol, no tenemos certezas, tenemos probabilidades", complementó.

Abel Ferreira y los cambios en el equipo

Por otro lado, el estratega portugués indicó que el equipo ha sufrido varios cambios en las últimas semanas, y que su trabajo es elegir las mejores piezas para que el equipo logre buenos resultados.

"Tenemos mucho trabajo por hacer. Este año, 18 jugadores salieron del equipo y 15 llegaron, algunos de la cantera, otros mediante fichajes. El trabajo es inmenso y consiste en mantener la regularidad, sabiendo que tendremos altibajos", dijo en un principio.

"Mi trabajo es comprender la dinámica de nuestro equipo y encontrar las mejores soluciones para cada partido. Es bueno saber que conectan bien y que pueden ayudar cuando es necesario. Como no creo en fórmulas mágicas y el proceso de entrenamiento y desarrollo de un equipo es interminable, esta es la solución que tenemos", finalizó.

Abel Ferreira Palmeiras Universitario de Deportes Copa Libertadores

