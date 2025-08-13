Universitario vs Palmeiras chocan por los octavos de la Copa Libertadores 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario, el vigente bicampeón del fútbol peruano, recibirá el jueves en Lima, a Palmeiras, que llega a esta instancia como el gran favorito en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati llegará por un desempeño en la fase de grupos de la Libertadores. Entre los jugadores que destacaron y que son referentes de la 'U' son Alex Valera, Williams Riveros, Rodrigo Ureña, Andy Polo, entre otros.

Universitario vs Palmeiras: ¿Cómo llegan a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Universitario llega a esta instancia tras vencer por el mínimo marcador a Sport Boys por el Torneo Clausura.

Por su parte, Palmeiras derrotó 2-1 a Céara de local en la última fecha del Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝗬 𝗖𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 😮‍💨



Hoy celebramos a todos los zurdos cremas en su día 💛#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/vaEF5SDkv9 — Universitario (@Universitario) August 13, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 2:30 a.m.

A terça-feira foi de treino e viagem! 👊✈️



Os detalhes? Você confere na TV Palmeiras Sportingbet ➤ https://t.co/e9SV2Woitg pic.twitter.com/gTSXyEYzIB — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 13, 2025

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Universitario vs Palmeiras: alineaciones posibles

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha, Carabalí; River y Valera.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres; Roque.