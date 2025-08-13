Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Universitario vs Palmeiras chocan por los octavos de la Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores.
Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario de Deportes recibirá a Palmeiras en la siguiente jornada de la Copa Libertadores 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario, el vigente bicampeón del fútbol peruano, recibirá el jueves en Lima, a Palmeiras, que llega a esta instancia como el gran favorito en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati llegará por un desempeño en la fase de grupos de la Libertadores. Entre los jugadores que destacaron y que son referentes de la 'U' son Alex Valera, Williams Riveros, Rodrigo Ureña, Andy Polo, entre otros.

Universitario vs Palmeiras: ¿Cómo llegan a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Universitario llega a esta instancia tras vencer por el mínimo marcador a Sport Boys por el Torneo Clausura.

Por su parte, Palmeiras derrotó 2-1 a Céara de local en la última fecha del Brasileirao.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 8:30 p.m.
  • En España, el partido Universitario vs Palmeiras comienza a las 2:30 a.m.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Palmeiras en vivo por TV?

El partido entre Universitario vs Palmeiras se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido EN DIRECTO por Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Universitario vs Palmeiras: alineaciones posibles

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha, Carabalí; River y Valera. 

Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres; Roque.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Universitario de Deportes Palmeiras Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA