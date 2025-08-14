Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¡Atención, hincha! ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por un triunfo de Universitario a Palmeiras?

Universitario busca un triunfo en casa.
Universitario busca un triunfo en casa. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario se mide este jueves a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vuelve a las canchas este jueves cuando reciba a Palmeiras, en partido correspondiente por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro crema buscará un buen resultado para llegar con chances a Brasil.

La 'U' llega a este partido tras ganar por 1-0 a Sport Boys en el estadio Monumental por la Liga1. Mientras que Palmeiras venció 2-1 a Ceará de local en el Brasileirao. Precisamente en esta coyuntura, el 'Verdao' se coloca en la casa de apuestas como el favorito.

Apuesta Total señala claramente que Palmeiras es el favorito. Una victoria peruana paga 5.00, mientras que el empate tiene una cuota 2.85 y el triunfo brasileño tiene una cuota de 2.00.

Betano, por su parte, paga 2.00 si gana Palmeiras. Si, en cambio, triunfa crema, la cuota es de 5.50. En caso sea empate, la mencionada casa de apuestas ofrece 2.92.

Asimismo, Tinbet paga 4.95 por la victoria local. La cuota del empate es 2.97 y el triunfo visitante ofrece 4.95.

Finalmente, Doradobet paga 5.95 por un triunfo de Universitario y el de Palmeiras por 2.00. El empate la cuota es 2.94.

Universitario vs Palmeiras: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el triunfo crema?

Casa de apuestasUniversitarioEmpatePalmeiras
Apuesta Total5.002.852.00
Betsson4.952.921.98
Betano5.502.922.00
Bet3655.252.871.90
Inkabet4.952.921.98
Doradobet5.552.942.00
Tinbet4.952.971.95

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Universitario de Deportes Palmeiras Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA