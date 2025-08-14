¡Atención, hincha! ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por un triunfo de Universitario a Palmeiras?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vuelve a las canchas este jueves cuando reciba a Palmeiras, en partido correspondiente por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro crema buscará un buen resultado para llegar con chances a Brasil.

La 'U' llega a este partido tras ganar por 1-0 a Sport Boys en el estadio Monumental por la Liga1. Mientras que Palmeiras venció 2-1 a Ceará de local en el Brasileirao. Precisamente en esta coyuntura, el 'Verdao' se coloca en la casa de apuestas como el favorito.

Apuesta Total señala claramente que Palmeiras es el favorito. Una victoria peruana paga 5.00, mientras que el empate tiene una cuota 2.85 y el triunfo brasileño tiene una cuota de 2.00.

Betano, por su parte, paga 2.00 si gana Palmeiras. Si, en cambio, triunfa crema, la cuota es de 5.50. En caso sea empate, la mencionada casa de apuestas ofrece 2.92.

Asimismo, Tinbet paga 4.95 por la victoria local. La cuota del empate es 2.97 y el triunfo visitante ofrece 4.95.

Finalmente, Doradobet paga 5.95 por un triunfo de Universitario y el de Palmeiras por 2.00. El empate la cuota es 2.94.

Universitario vs Palmeiras: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por el triunfo crema?