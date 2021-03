David Braz celebra su tanto en el Ayacucho FC vs. Gremio en Porto Alegre. | Fuente: Conmebol TV

Ayacucho FC tuvo su esperado debut este miércoles en la Copa Libertadores. Y es que el elenco de la sierra peruana jugó ante Gremio en la ciudad de Porto Alegre por la ida de la Fase 2 del torneo continental.

No obstante, las cosas para Ayacucho FC no fueron las esperadas en este duelo clave ante su par del Gremio de Porto Alegre. Y es que los 'zorros' fueron sometidos por su rival en los primeros minutos y el primer tanto no demoró en llegar: David Braz anotó para el tricolor.

Tan solo a los 4' de la primera parte, César Pinares asistió a David Braz, quien tan solo tuvo que llegar al área del Ayacucho FC, poner su pie derecho y con ello marcarle a los dirigidos por Walter Fiori.

Ayacucho FC y el tempranero gol de Gremio en Porto Alegre

Este fue el gol de David Braz frente a Ayacucho FC en Brasil. | Fuente: Conmebol TV

El conjunto local fue claramente superior a su rival de turno en el inicio del encuentro. Es más, pudo estirar la ventaja en los primeros diez minutos, pero la defensa ayacuchana aguantó.

Ayacucho FC alineó ante Gremio con Maximiliano Cavallotti, Carlos Beltrán, Jesús Mendieta, Minzum Quina, Guillermo Firpo, Leandro Sosa, Aldair Salazar, Robert Ardiles, Janio Posito, Emmanuel Páucar y Othoniel Arce.

Por su parte, el tricolor salió con Vanderlei, Vanderson, Miranda, Braz, Barbosa, Henrique, Maicon, Piñares, Alisson, Ferreira y Souza.

