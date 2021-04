Aquí ver, Independiente del Valle vs. Gremio: canales TV y horarios EN VIVO dónde, cómo y cuándo por Copa Libertadores. | Fuente: EFE | Fotógrafo: NATHALIA AGUILAR

Independiente del Valle vs. Gremio EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 14 de abril en el Arena do Gremio por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2021. Este duelo está programado para que empiece a las 5:15 p.m hora peruana y ecuatoriana.

El partido entre Independiente del Valle y Gremio será transmitido a toda Sudamérica por la señal internacional de ESPN 2 y ESPN Play. Asimismo, la web de RPP te llevará todos los goles e incidencias de este cotejo clave desde la ciudad de Porto Alegre.

Independiente del Valle, conjunto dirigido por el portugués Renato Paiva, se ha propuesto para esta temporada repetir y hasta superar su mejor actuación en la Copa Libertadores, que data de 2016, cuando perdió la final frente al Atlético Nacional colombiano. La meta es dejar en el camino al Gremio.

Independiente del Valle vs. Gremio: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:15 p.m.

Para ello cuenta con la ventaja que obtuvo el pasado viernes en la ida, que debía jugarse en Quito pero finalmente fue en Asunción, porque las autoridades ecuatorianas no lo autorizaron tras algunos casos de covid-19 en el equipo brasileño.



Los brasileros, campeones 1983, 1995 y 2017, tiene la obligación de ganar. Volverá a ser dirigido por Alexandre Mendes, auxiliar del entrenador Renato Gaúcho, que así como ocurrió en Asunción no podrá estar presente pues ha contraído coronavirus y aún está en proceso de recuperación.



Mendes ya ha confirmado que no podrá contar con el chileno César Pinares, que será una baja importante en la creación y sufrió una lesión muscular en el partido de ida frente al Independiente del Valle.

La buena noticia ante Independiente del Valle, sin embargo, será la vuelta del defensa central argentino Walter Kannemann y del volante Maicon, recuperados de sendos problemas físicos y que pueden dar una mayor seguridad en la marca y la recuperación del balón.

Independiente vs. Gremio: posibles alineaciones

Gremio: Brenno; Felipe Albuquerque, Walter Kannemann, Antonio Rodrigues, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Alisson, Leo Chu, Jean Pyerre; Pepe y Diego Souza.

Independiente del Valle: Wellington Ramírez; José Hurtado, William Pacho, Richard Shunke, Luis Segovia; Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Beder Caicedo; Pedro Vite, Brian Montenegro y Christian Ortiz.

¿Dónde ver el Independiente del Valle vs. Gremio?

Lo ves vía ESPN 2, ESPN Play por televisión. Además, la web de RPP te llevará todas las incidencias, goles y mejores jugadas.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

Existen diversos mitos respecto a qué características genéticas representarían un mayor riesgo al contraer coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica si es verdad o no que determinados grupos sanguíneos tienen o no relevancia para determinar un mayor riesgo en la covid-19.