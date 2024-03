Sporting Cristal vs. Aucas EN VIVO: se enfrentan este lunes 4 de marzo por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Sub 20.

El encuentro se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado (Uruguay), desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Nativa y El Canal del Fútbol (ECF). También podrás seguir ONLINE las incidencias minuto a minuto por RPP.pe.

El cuadro Celeste logró su clasificación a la Copa Libertadores Sub 20 luego de coronarse campeón en el Torneo de Reservar, donde venció a Universitario de Deportes con un marcador global del 3-2.

Para este torneo, el cuadro dirigido por Víctor Reyes, quien tomó el cargo tras la salida de Jorge Cazulo, estará conformado por jugadores importantes como Maxloren Castro, quien ya ha debutado en la Liga 1 Te Apuesto.

¡Está de regreso! 💥@ClubSCristal será el representante peruano en Uruguay, participando por cuarta ocasión en la CONMEBOL #LibertadoresSub20. 🇵🇪 🏆 pic.twitter.com/3qaWJ3eM2t — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 19, 2024

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Aucas?

El partido entre Sporting Cristal vs. Aucas se juega este lunes 4 de marzo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado (Uruguay).

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Aucas por la Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Sporting Cristal vs. Aucas se juega a las 1:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 1:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 a.m.

España: 7:00 p.m.

¡Zona confirmada! 😱



Los equipos que formarán parte del Grupo C en la CONMEBOL #LibertadoresSub20. ¿Por quién vas a alentar? 🏆



Os clubes que fazem parte do Grupo C da CONMEBOL #LibertadoresSub20. Vai torcer para quem? ⚽ pic.twitter.com/oBSxTxgRxU — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 13, 2024

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Aucas vía TV por Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Sporting Cristal vs. Aucas será transmitido EN VIVO por Nativa. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

