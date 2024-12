¿Qué canales transmitirán los cuartos de final, semifinales y final de la Copa Perú 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez falta menos. Este fin de semana se disputarán los cuartos de final de la Copa Perú 2024, el torneo de clubes más largo de nuestro país. Ocho equipos han llegado a esta instancia, la cual se jugará completamente en Lima y que será a partido único. Es decir, los ganadores del cotejo clasificarán directamente a las semifinales, los cuales tendrán el mismo formato, igual que la final. ¿Qué canal transmitirán las instancias finales del campeonato?

El último jueves se confirmó que el Grupo ATV será el encargado de transmitir todos los encuentros de cuartos de final, semifinales y final de la Copa Perú, los cuales se jugarán, por completo, en el Estadio Iván Elías Moreno. El día sábado se disputarán dos partidos: Juventud Cautivo vs EGB Tacna Heróica y Juventud vs Deportivo Ucrania. Y el día domingo se jugarán los otros dos: FC Cajamarca vs Juventus FC de Huamahuco y Ecosem Pasco vs Nacional FBC.

Como se recuerda, esta será la última vez que se disputará la Copa Perú, pues se dará paso a la Liga3.

¿Cuándo y dónde se jugarán los cuartos de final, semifinal y final de la Copa Perú 2024?

Los cuartos de final de la Copa Perú 2024 se disputarán el sábado 14 y domingo 15 de diciembre en el Estadio Iván Elías Moreno. Las semifinales se jugarán en el 18 de diciembre y la gran final se disputará el domingo 22 de diciembre.

¿Cuáles son las llaves de cuartos de final de la Copa Perú 2024?

Sábado 14 de diciembre

Juventud Cautivo vs EGB Tacna Heróica

Hora: 11:00 a.m.

Juventud vs Deportivo Ucrania

Hora: 3:00 p.m.

Domingo 15 de diciembre

FC Cajamarca vs Juventus FC de Huamahuco

Hora: 11:00 a.m.

Ecosem Pasco vs Nacional FBC

Hora: 3:00 p.m.

¿Dónde ver los cuartos, semifinales y final de la Copa Perú 2024 en vivo por TV?

Todos los partidos de cuartos de final, semifinal y final será transmitido EN VIVO por el Grupo ATV (Canal 9 y Canal 13). También podrás seguir el minuto a minuto de los cotejos por RPP.pe.