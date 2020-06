Juan Carlos Bazalar. | Fuente: Facebook

Con una publicación en sus redes sociales, Juan Carlos Bazalar pidió ayuda a las autoridades tras dar positivo por tercera vez del nuevo coronavirus. El técnico de Credicoop San Ramón de la Copa Perú quiere someterse a una prueba molecular para tener un mejor diagnóstico de la enfermedad.



"Cumpliendo una semana más de cuarentena, el día de hoy nos sacaron otra prueba rápida, donde el preparador físico Juan Carlos Vargas y mi persona hemos vuelto a dar positivo por tercera vez", escribió Bazalar en Facebook.

"Por intermedio de mi página oficial, quisiera pedir ayuda a las autoridades encargadas que nos ayuden a poder realizarnos una prueba molecular", agregó el exjugador de la Selección Peruana, Alianza Lima y Universitario de Deportes.

"Mi recomendación siempre es que si van a salir cuídense de lo contrario quédense en casa el mayor tiempo posible", culminó Bazalar.

Venció al cáncer

Juan carlos Bazalar venció la batalla contra el cáncer al estómago en 2018. En su momento dijo que fue el partido más importante que pudo ganar.

"Sin duda, mi lucha contra el cáncer y gané. Ya me hice mi control y gracias a Dios todo bien. Soy un paciente que tiene que cumplir un control durante cinco años. El doctor me dijo: ‘Por qué te preocupas, a ti ya no te va a dar cáncer, porque no tienes estómago’", declaró Bazalar a Trome en 2019.