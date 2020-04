Colombia | Fuente: Gobierno de Colombia

Al igual que Perú y Argentina, Colombia apoyará económicamente a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan dificultades debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

El aislamiento social en Colombia empezó el pasado 18 de marzo, pero la medida era solo para personas mayores de 70 años. Luego se extendió para todos a partir del 24 de marzo. Inicialmente iba hasta el 13 de abril, pero ha sido extendida al 26 de abril. Aunque las personas de la tercera edad no saldrá de casa hasta el 31 de mayo.

Frente a estas medidas, el gobierno de Iván Duque anunció un "Ingreso Solidario" de 160,000 pesos (unos 41,33 dólares).

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Solidario?

En la página web del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se señala que los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no hagan parte de los programas sociales "Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y "Devolución del IVA" podrán acceder a esta medida social.

¿Desde cuándo comenzarán a pagar el Ingreso Solidario?

Desde la segunda semana de abril hasta final del mes. En total, tres millones de familias serán beneficiadas.

¿Cómo se identificó a los beneficiaciones?

La selección fue realizada por el DNP teniendo en cuenta la információn más actualizada de la base de datos del Sisbén, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda..

¿Cómo saber si eres beneficiario del Ingreso Solidario?

Todos los ciudadanos colombianos tienen que acceder a la página de ingresosolidario.dnp.gov.co con su célula identificación para ver si eres uno de los beneficiarios.





La página ha tenido algunos problemas, pero no te preocupes. Insiste. Dale click en “Consulte aquí si es beneficiario” y de ahí sigue todos los pasos. Te pedirá tu célula de identidad y presiona buscar. Ahí te arrojará el resultado. Si eres uno de los elegidos. te indicará qué días podrás cobrar.

¿Cómo cobrar?

Cuentas bancarias. A los beneficiarios que tengan una cuenta ahorros con una entidad financiera, se les consignará los $160.000 en la misma. Además, esta les notificará el abono vía mensaje de texto.

No tienen cuentas. A quienes sean escogidos y no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje de texto a su teléfono celular indicándole la entidad financiera en donde debe abrir su producto digital de fácil uso donde recibirá sus recursos.Para las personas que no tienen cuenta, el Ingreso Solidario se pagará a través de AV Villas, Bancolombia, Davivienda y Movii.