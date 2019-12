Deportivo Llacuabamba vs, Carlos Stein | Fuente: FPF

Deportivo Llacuabamba vs. Carlos Stein chocan este domingo, 1 de diciembre, en el estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro por la finalísima de la Copa Perú está programado para las 3:00 de la tarde. No te pierdas ningún detalle del partido cuyo ganador marcará el ascenso directo a Primera División. No te despegues de la web de RPP.pe

Llacuabamba y Carlos Stein han llegado igualados en puntaje a estas intancias. Ambos tienen cuatro unidades, pero los liberteños están en el primer lugar por diferencia de goles. Ambos tienen chances de ascender directo a la Liga 1 Movitar del próximo año.

Deportivo Llacuabamba será campeón de la Copa Perú y ascenderá a Primera División siempre y cuando gane o empate su partido ante Carlos Stein.



Si Carlos Stein derrota a Deportivo Llacuabamba se coronará campeón.

Pero el sueño de ascender a Primera División no termina aquí. El segundo y tercer lugar jugarán el cuadrangular de ascenso ante el segundo y tercero de la Liga 2.