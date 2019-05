El ex futbolista y director técnico expresó a través de sus redes sociales que nunca fue avisado ni hay una razón válida para su desplazo. | Fuente: Twitter Juan Carlos Bazalar

Informal y sin razón. Así es como califica Juan Carlos Bazalar su reciente despido como director técnico de Deportivo Garcilaso, club perteneciente a la Copa Perú.

A través de sus redes sociales, el ex futbolista escribió un largo comunicado donde detalla que, en medio de un viaje a Lima por motivos de salud, un miembro de su comando técnico le comunicó que ya no pertenecía más a la institución cusqueño.

"Hoy tuve que venir a Lima a hacerme mi control del Cáncer en el Inen, esto fue programado hace más de 2 meses porque es importante para mi salud una vez al año, yo “estuve” de entrenador del Deportivo Garcilaso, y dije estuve, porque acaban de sacarme del equipo, esperaron que tome el avión y me sacan, cuando ya sabían que tenía mi control Médico, el campeonato no empieza todavía, solo entrenamientos y partidos de preparación”, expresó el técnico.

Asimismo, el ex jugador de Cienciano y Alianza Lima dejó entrever que, al no haber razón "válida" para su desplazamiento, esto podría deberse, más bien, a que se negó a las "imposiciones" de jugadores en el plantel.

“Seguimos en la informalidad de ciertos clubes de Copa Perú cortando los proyectos a largo plazo en solo 2 meses. He dado mi vida por el Cusco y el Perú y merezco mínimo me miren a la cara y me despidan dándome una razón valedera. Esta no era la forma para nadie”, agregó Bazalar.

Por su parte, una hora antes de que el técnico emitiera este comunicado, el club Deportivo Garcilaso informó través de sus redes sociales que su despido se debió a un "acuerdo de la junta directiva".

Como se recuerda, Bazalar fue el último campeón de Copa Perú en el 2018, logrando colocar a Pirata FC a Primera División.