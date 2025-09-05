Alianza Lima ya piensa en la U. de Chile: Alan Cantero calentó la llave de cuartos de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Confirmado. En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima tendrá que verse las caras a ida y vuelta con la U de Chile.

Esto se debe a que Conmebol dio su fallo por los violentos hechos que se dieron en Avellaneda entre hinchas de la U. de Chile e Independiente en la ronda de octavos. Por lo mismo es que el 'Romántico viajero' pasó de etapa para medirse con el elenco blanquiazul de Alianza Lima que dirige Néstor Gorosito.

Aún restan un par de semanas para que Alianza choque con el elenco chileno. Así, en la previa, el delantero Alan Cantero habló de lo que será jugar ante el cuadro del vecino país del sur continental.

Alianza se enfoca en la U. de Chile

"Estamos preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Venimos trabajando muy bien y todos sabemos que es un rival difícil. Vamos a hacer nuestro trabajo", remarcó.

Además, comentó brevemente sobre la eliminatoria que se dio en la Libertadores 2010, en donde en Santiago -con un polémico gol en fuera de juego- el cuadro chileno se metió a cuartos de final.

"Muchos lo toman como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Tenemos la primera chance acá en casa y tenemos que sacar ventaja. Vamos a hacer todo para ir un poco más tranquilos a Chile", dijo el delantero de Alianza Lima.

Por último, el delantero agregó que "siempre es bueno ir con una pequeña ventaja y defenderla de visitante. Es una lástima (que la vuelta sea a puertas cerradas) porque la hinchada nos acompaña en todas las canchas. Son importantes para nosotros y de local tenemos que hacer lo posible para ganar en casa", apuntó.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima