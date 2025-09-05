Últimas Noticias
Independiente envió duro comunicado tras quedar fuera de la Sudamericana: exigió retirar todos sus "elementos" del museo de la Conmebol

Independiente de Avellaneda fue eliminado y Universidad de Chile clasificó.
Independiente de Avellaneda fue eliminado y Universidad de Chile clasificó. | Fuente: Independiente
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Independiente de Argentina dice que el fallo de la Conmebol es un "insulto a los millones de hinchas" del 'Rojo'.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana 2025, luego de los hechos violentos que se llevaron a cabo en su estadio en el duelo contra Universidad de Chile. Desde el cuadro de Avellaneda no ocultaron su desazón y enviaron una durísima carta por lo sucedido contra el presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez.

"Manifestar el más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside”, señaló el inicio de la carta.

“Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros”, agregó.

Asimismo, Independiente enfatizó que se elimine toda referencia de Independiente en el Museo de la Conmebol mientras Alejandro Domínguez siga como el titular de la entidad. Y además que se restituyan todos los elementos que el club argentino entregó para el museo, ya que "contradice los valores que los hicieron posibles".

Remarcó: “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final“.

“En Independiente estamos seguros de que la gloria se busca siempre con las manos limpias y los brazos en alto”, cerraron.

Independiente es el máximo ganador de la historia de la Copas Libertadores con 7 títulos. Tras su eliminación, Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Sudamericana.

Carta completa de Independiente:

Independiente Independiente de Avellaneda Universidad de Chile Copa Sudamericana Alianza Lima Conmebol

