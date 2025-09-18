Últimas Noticias
Alianza se lamenta: Fernando Gaibor anota un golazo, pero fue anulado por mano de Kevin Quevedo

Kevin Quevedo tocó con la mano la pelota.
Kevin Quevedo tocó con la mano la pelota. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Tras revisión en el VAR, el gol de Alianza Lima fue anulado en el partido frente a Universidad de Chile por la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima empató 0-0 ante Universidad de Chile en el cierre del primer tiempo del partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos anotaron, pero sus goles fueron anulados.

El estadio Alejandro Villanueva se silenció tras un tanto de Maximiliano Guerrero, que fue anulado por posición adelantada. En el caso de Alianza, su gol fue anulado tras revisión en el VAR.

En las imágenes de la tranmisión, se confirmó que Kevin Quevedo tocó la pelota con la mano antes del golazo marcado por el volante ecuatoriano Fernando Gaibor.

Hernán Barcos y Kevin Quevedo son las armas de gol de Alianza: el 'Pirata' lleva seis goles y dos asistencias en la Copa Sudamericana. El atacante peruano lo sigue con cinco goles y dos asistencias.

Alianza Lima vs Universidad de Chile: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, César Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos, Eryc Castillo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Alianza Lima
La jugada de Kevin Quevedo ante U de Chile. | Fuente: ESPN

