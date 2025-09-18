¡Susto en Matute! 'U' de Chile anota ante Alianza Lima, pero es anulado ante sorpresa de hinchada blanquiazul [VIDEO]

Maximiliano Guerrero, de la Universidad de Chile, anotó en gran forma, pero no fue convalidado en el duelo ante Alianza Lima.

Universidad de Chile sorprendió en uno de sus primeros ataques ante Alianza Lima, en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Maximiliano Guerrero anotó a los 6 minutos, pero segundos después fue anulado.

Guerrero recibió en posición adelantada, y ya en el área local, ejecutó un fuerte remate para vender la resistencia del arquero Guillermo Viscarra, pero la acción no fue convalidada por el árbitro brasileo de 35 años, Ramón Abatti Abel.

La 'U' de Chile llega entonado a este compromiso luego de golear por 3-0 a Colo Colo en la final de la Supercopa de Chile.

Hernán Barcos y Kevin Quevedo son las armas de gol de Alianza: el 'Pirata' lleva seis goles y dos asistencias en la Copa Sudamericana. El atacante peruano lo sigue con cinco goles y dos asistencias.

Gol anulado a Universidad de Chile en Matute. | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs Universidad de Chile: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, César Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Hernán Barcos, Eryc Castillo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.