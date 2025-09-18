Últimas Noticias
Deportivo Garcilaso vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 9 del Torneo Clausura?

Deportivo Garcilaso vs Melgar EN VIVO | Guía de TV Liga 1
Deportivo Garcilaso vs Melgar EN VIVO | Guía de TV Liga 1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Deportivo Garcilaso vs Melgar EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

Deportivo Garcilaso vs Melgar: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

Deportivo Garcilaso llega al cotejo luego de vencer, como visitante, a Alianza Lima. Melgar, en tanto, llega al partido tras perder como local ante Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Melgar en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Melgar se disputará este jueves 18 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Melgar en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 8:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Deportivo Garcilaso vs Melgar en vivo?

El partido entre Deportivo Garcilado vs Melgar será transmitido EN VIVO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe

Deportivo Garcilaso vs Melgar: alineaciones posibles

Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Lojas, Núñez; Sandoval, Paúcar, Gómez; Celi, Erustes y Naya.

Melgar: Cáceda; Barrios, Lazo, González, Llontop; Arias, Orzán; Bodacahar, Cuesta, Cuesta, Martínez; Vidales.

Deportivo Garcilaso FBC Melgar Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

