Deportivo Garcilaso vs Melgar EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 9 del Torneo Clausura?

Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Inca Garcilaso de la Vega, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Deportivo Garcilaso vs Melgar: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?



Deportivo Garcilaso llega al cotejo luego de vencer, como visitante, a Alianza Lima. Melgar, en tanto, llega al partido tras perder como local ante Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Melgar en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Deportivo Garcilaso vs Melgar se disputará este jueves 18 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Melgar en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Deportivo Garcilaso vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Deportivo Garcilaso vs Melgar en vivo?



El partido entre Deportivo Garcilado vs Melgar será transmitido EN VIVO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe

Deportivo Garcilaso vs Melgar: alineaciones posibles



Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Lojas, Núñez; Sandoval, Paúcar, Gómez; Celi, Erustes y Naya.

Melgar: Cáceda; Barrios, Lazo, González, Llontop; Arias, Orzán; Bodacahar, Cuesta, Cuesta, Martínez; Vidales.