¿Cuándo jugarán Alianza Lima y U de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y U de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
¿Cuándo jugarán Alianza Lima y U de Chile los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conmebol estableció que Universidad de Chile juegue los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¿Cuándo serán los partidos de ida y vuelta con Alianza Lima?

Decisión final. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que la Universidad de Chile jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de descalificar a Independiente por los actos de violencia que ocurrieron en el estadio del Rojo en los octavos de final del torneo.

A través de un comunicado, la entidad deportiva anunció que Independiente queda eliminado del certamen "sin exclusión de futuras competencias". Además, estableció que los siguientes siete partidos de torneos Conmebol, como local, los jugará sin público. 

Pero el cuadro argentino no es el único que recibió sanción. La 'U' de Chile también jugará los siguientes siete partidos como local sin público y no tendrá la opción de llevar hinchas cuando jueguen como visitantes.

Entonces, ¿cuándo serán los partidos de ida y vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs 'U' de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Matute

Vuelta

U de Chile vs Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: por establecer
Alianza Lima Universidad de Chile U de Chile

