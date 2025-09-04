Quiere hinchada ante Alianza Lima: Universidad de Chile apelará parte del fallo que eliminó a Independiente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, la Conmebol eliminó a Independiente de Argentina al emitir un fallo tras los hechos de violencia de ambas hinchadas el pasado 20 de agosto. Sin embargo, Universidad de Chile lamentó que recibieran una sanción para su público en condición de local.

“Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales”, dijo.

Y agregó: “Sentimos que quedarnos como ganadores era lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbaridad”.

“De milagro no hubo muertos y eso se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”, replicó en su anuncio

Hay que indicar que la Conmebol señaló que Universidad de Chile tendrá que jugar a puerta cerrada sus siguientes siete partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol. Es decir, jugará sin público cuando reciba a Alianza Lima en la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana.

Además, el popular equipo de Chile jugará sus siguientes siete partidos en condición de visitante, en competiciones de Conmebol, sin sus aficionados.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza vs 'U' de Chile por Copa Sudamericana?



El partido de ida entre Alianza vs 'U' de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el estadio Matute en Lima. El recinto tiene capacidad para 33.938 espectadores aproximadamente.