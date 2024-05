¿A qué hora juega César Vallejo vs. Always Ready por la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

César Vallejo vs. Always Ready EN VIVO: se enfrentan este miércoles 15 de mayo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 9:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por ESPN y STAR+. Las incidencias del cotejo y el minuto a minuto lo podrás tener por RPP.pe.

¿Cómo llega César Vallejo y Always Ready al partido por Copa Sudamericana?

Always Ready defenderá este miércoles el liderato del Grupo A de la Copa Sudamericana cuando visite a Universidad César Vallejo, el colista de su zona, que intentará limpiar la mala imagen que ha dejado hasta el momento en el torneo continental.



El encuentro de la quinta jornada del Grupo enfrentará a un equipo boliviano que suma 10 puntos, frente a un conjunto peruano ya eliminado que no ha logrado puntuar hasta el momento.



El Vallejo sufrió la semana pasada una aparatosa goleada por 1-5 frente al Medellín, mientras que el Always Ready le propinó un 3-0 al Defensa y Justicia.



Los bolivianos saltarán al estadio Mansiche, de la ciudad norteña de Trujillo, sabiendo el resultado del partido que disputan este martes el Deportivo Independiente Medellín, que tiene 9 puntos, con el Defensa y Justicia, que, con 4 unidades, se juega su última carta en el torneo.



Vallejo, por su parte, buscará su primer resultado positivo en la competencia internacional, aunque no podrá contar, de nuevo, con Paolo Guerrero, su máxima figura, quien está lesionado desde hace dos semanas.



El entrenador del equipo, Guillermo Salas, ya reconoció que la intención de su equipo en la Sudamericana era lograr la mejor ubicación posible, aunque siempre sostuvo que sus opciones de hacer un mejor papel eran limitadas.



Muy distinta es la situación del Always Ready, que llegará entonado y en buena forma al partido en Trujillo, con el recuerdo aún fresco de la victoria por 2-0 que obtuvo en el choque de ida entre ambos equipos.



En su anterior encuentro, los bolivianos ratificaron el invicto en su fortín de la ciudad de El Alto y golearon por 3-0 al Defensa y Justicia, con goles de Darlison Rodrigues, Wesley da Silva y Héctor Cuellar.



De esa manera, dieron un gran paso hacia los octavos de final, al quedarse en la cima del Grupo A con 10 unidades, aunque en la última jornada deberán visitar al Medellín.

¿Cuándo y dónde juegan César Vallejo vs. Always ready en vivo, partidazo de Copa Sudamericana 2024?

El partido entre César Vallejo vs. Always Ready está programado para este miércoles 15 de mayo en el Estadio Mansiche de Trujillo. El choque por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará a las 9:00 p.m.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Always Ready en vivo, en Sudamérica?

En Perú, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 10:00 p.m.

En Venezuela, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 11:00 p.m.

En Brasil, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 11:00 p.m.

En Paraguay, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido César Vallejo vs. Always Ready comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión del César Vallejo vs. Always Ready en vivo y en directo?

Conmebol confirmó que el cotejo entre César Vallejo vs. Always Ready será transmitido exclusivamente a través de ESPN y STAR+. En tanto, el minuto a minuto del encuentro estará a cargo de RPP.pe

