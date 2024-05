"Se dijo que quería más dinero y no fue así": Juan Reynoso habló por primera vez de su salida de la Selección

Tras casi cinco meses del final de su proceso, Juan Reynoso habló por primera vez de su salida de la Selección Peruana, en la que hizo énfasis en temas como el recambio generacional, la estructura del fútbol local y la dilatación de cortar su vínculo oficialmente con la Federación Peruana de Fútbol.

“Fue complicada por las cosas que se habían planteado, que pensamos y estábamos de acuerdo en que no sería fácil la transición, principalmente por el recambio generacional. Cuando hicimos las cuentas sobre la generación del Mundial 2018, hasta cuándo nos podrían acompañar, siendo optimistas dijimos que hasta diciembre de 2025. La realidad marcó que no, que incluso antes del primer partido de Eliminatorias dos o tres de los importantes ya no estaban por lesión, cosas de juego… y sucede en el fútbol mundial que sin resultados no hay continuidad”, expresó Juan Reynoso en entrevista con el programa Faitelson sin censura.

El proceso Reynoso en la Selección Peruana

Juan Reynoso tomó las riendas de la ‘bicolor’ a mediados del 2022 para conducirla en el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Tras un andar regular en los amistosos de preparación, la Selección Peruana solo logró sumar dos puntos de 18 posibles en el camino premundialista y apenas convirtió un gol. Estas situaciones se evaluaron para decidirse la salida del entrenador nacional.

“Cuando empezaron a no aparecer los resultados llegaron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratábamos de explicar lo que venía, hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, no se le prestó atención y eso hizo que el responsable mayor era el entrenador, y lo asumo, pero no se respetó el proceso y no se respetó que nosotros fuimos consecuentes en varias situaciones que se habían anticipado”, contó el técnico.

Juan Reynoso hizo énfasis en el tema económico para romperse su vínculo con la Federación y recalcó que no pidió “más dinero”.

“Tuvimos chances de regresar a la liga mexicana, a clubes importantes, y dijimos que no porque confiamos en el proyecto. La realidad marca que no se salió bien, en el sentido de lo mal que se manejó mediáticamente, que se dijo que yo quería más dinero y nunca fue así. Eran temas que estaban firmados y no se cumplieron”, explicó el estratega.

“En Perú hay talento, hace falta trabajo, darle más al jugador de explorar otro fútbol, darle más herramientas. El mejor momento de Perú y a veces la gente no lo recuerda es cuando los peruanos estaban en el exterior. Hoy tenemos muy poco”, agregó.

𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑭𝑷𝑭 pic.twitter.com/AtR4uGnGFu — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) December 13, 2023

¿Vuelve a dirigir Juan Reynoso?

Juan Reynoso ha desarrollado su carrera como entrenador en las ligas de Perú y México, obteniendo títulos en clubes como Universitario de Deportes, Melgar y Cruz Azul. El técnico de 54 años dijo que está listo para volver a la actividad en los banquillos.

“Quería darme estos meses sabáticos porque uno termina muy desgastado. Tuve oportunidades de Sudamérica, varias y de equipos grandes, y de México, pero no era el momento por mi situación particular. Pero a partir de ahora si sale algo de la liga mexicana, la MLS o un club importante en Brasil o Argentina no tendría ningún problema. Hoy me siento renovado, con la ilusión de poder retomar mi carrera y repetir varias cosas y que hice en muchos clubes”, sentenció.