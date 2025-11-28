Conmebol confirmó las sedes de la final de la Copa Sudamericana 2026 y 2027

Conmebol informó que Barranquilla y Santa Cruz de la Sierra serán sedes de las finales de la Copa Sudamericana 2026 y 2027, respectivamente.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las sedes de las finales de la Copa Sudamericana 2026 y 2027. A través de un comunicado, la entidad deportiva indicó que Barranquilla y Santa Cruz de la Sierra albergarán los partidos definitorios del segundo torneo más importante del continente.

"Barranquilla y Santa Cruz de la Sierra serán las sedes de la final de la CONMEBOL Sudamericana en 2026 y 2027, respectivamente. La Gran Conquista se vivirá en ambas ciudades por primera vez en la historia del torneo", indicó Conmebol en la misiva publicada en sus redes sociales.

"En 2026, la final se disputará en Barranquilla, una ciudad emblemática del deporte colombiano que, por primera vez, será escenario del partido decisivo por La Gran Conquista", complementó.

"En 2027, la definición se trasladará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que también vivirá por primera vez el duelo final del torneo, marcando un hito para el fútbol boliviano y para toda la región", finalizó la Conmebol.

Finales únicas de la Copa Sudamericana

2019 -> Estadio Defensores del Chaco

2020 -> Estadio Mario Alberto Kempes

2021 -> Estadio Centenario

2022 -> Estadio Nacional Mané Garrincha

2023 -> Estadio Domingo Burgueño Miguel

2024 -> Estadio General Pablo Rojas

2025 -> Defensores del Chaco