Palabra de DT: Sampaoli lamentó la poca eficacia del Mineiro ante Lanús en la final de la Copa Sudamericana

No pudo ser para el 'Galo'. Jorge Sampaoli, entrenador del Atlético Mineiro, se lamentó por la derrota de su equipo en la final de la Copa Sudamericana ante Lanús, resaltó la falta de contundencia de su elenco como factor clave de la derrota y aseguró que planea cumplir su contrato de dos años en el club.

"Nos faltó contundencia. No aprovechamos las chances que tuvimos ante un rival que prácticamente no inquietó nunca", expresó el técnico argentino Jorge Sampaoli en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo por 5-4 en los penales después de empatar 0-0.

"Una final siendo tan superiores no pudimos ganar y eso provoca dolor, básicamente por toda la gente que vino a apoyar al equipo y que merecía otro resultado", agregó, al tiempo que pidió disculpas a la afición de Atlético Mineiro y agradeció el sacrificio de quienes viajaron desde Brasil para apoyar al equipo en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción.

Atlético Mineiro, con las manos vacías

Consultado por su futuro al frente del primer equipo, explicó que su intención desde su asunción en septiembre pasado es cumplir el contrato de dos años que firmó y llevar a cabo "un proyecto a largo plazo".

Por otra parte, reconoció que la seguidilla de partidos que enfrentó su equipo en los últimos meses provocó cierto cansancio en sus jugadores, principalmente en la segunda parte de la prórroga, cuando Lanús contó con sus mejores ocasiones.

"El equipo dio lo máximo que pudo y no le alcanzó", añadió Sampaoli, que felicitó a Lanús, instó a sus jugadores a levantar cabeza y reiteró que el resultado de este sábado "no tiene que tapar la realidad que existió en el juego".

Hay que tener en cuenta que, en el corto plazo, a Atlético Mineiro se le viene el partido contra Flamengo es martes por la fecha 35 del Brasileirao. Es decimoprimero con 44 puntos.