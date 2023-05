El 1x1 de Universitario tras la derrota ante Goiás por Copa Sudamericana

Hay partidos que se tienen que ganar sí o sí. No importa si lo estás jugando bien o mal, estás en la obligación de sacar los tres puntos. Esta noche, Universitario tenía esa misión. Es más, como se dio el encuentro, parecía que lo lograría. Pero, como en toda la historia del fútbol peruano, un gol out of context dejó a la Crema con la sensación de haber preparado el platillo más exquisito de la noche y que otro se lo haya comido.

Los dirigidos por Jorge Fossati salieron sin miedo al campo del Estadio da Serrinha. Andy Polo y Martín Pérez Guedes jugaban cuáles niños con su primer juguete. Toques cortos, profundidad y potencia. Perfección por el sector derecho.

Sin embargo, no todo era plano. Había algunos baches que se notaban. Emanuel Herrera y Nelson Cabanillas no fueron los mismos de partidos pasados. El argentino no se conectó nunca con los volantes y el peruano no llegó con peligro al arco de Tadeu.

A pesar de ello, Universitario se la ingenió para llegar con riesgo. Es más, hizo dos goles, los cuales se sintieron en todo el Perú. Pero el VAR, el bendito VAR, el VAR que tendremos muy pronto en la Liga 1, cerró las gargantas cremas. Pero, lo peor llegó en los últimos minutos. Apodi, quien se disfrazó de jugador de Premier League, la paró de pecho al borde del área y de un soberbio disparo puso el 1-0, quebrando toda posibilidad de victoria. ¿Cómo le fue a cada jugador? Aquí, el 1x1 de los jugadores de Universitario ante Goiás.

José Carvallo: tuvo muy pocas intervenciones, pero fue vital en mantener el marcador en cero en el primer tiempo. En el gol de Goiás no tuvo nada que hacer. Fue un verdadero golazo.

Aldo Corzo: la entrega no es duda en el central de Universitario. Fue muy fuerte en las divididas y no tuvo muchos problemas, salvo cuando Andy Polo fue superado.

Willliams Riveros: el central paraguayo estuvo firme en la línea de fondo. Metió en los momentos precisos. Y si bien tuvo un par errores pequeños, estos no generaron peligro en el arco de Carvallo.

Matías Di Benedetto: el central, al igual que sus compañeros de zaga, estuvo seguro. Sin embargo, en la única desconcentración que tuvo, vino el gol de Goiás.

Nelson Cabanillas: subió un poco más que Andy Polo, pero no tuvo precisión en el útimo toque. Sus centros no encontraron destino. En el segundo tiempo su nivel fue aún más bajo.

Andy Polo: fue el mejor de Universitario en el primer tiempo. Se replegó para armar una línea de cinco en el fondo y cuando tuvo que atacar, llevó peligro por el lado derecho.

Rodrigo Ureña: el volante chileno lo hizo todo bien en la primera etapa. En la medular, no solo quitó bien, también repartió seguro. En la complementaria, se vio doblegado por los volantes de Goiás y no encontró compañía en su sector.

Martín Pérez Guedes: con el paso de los partidos, el volante se ha asentado por derecha y es salida clara para Ureña y Polo. Sin embargo, en el segundo tiempo su nivel descendió y tuvo que ser cambiado.

Horacio Calcaterra: el peruano fue un motor en el medio campo durante los primeros 45 minutos. Se comió el lado izquierdo y generó errores en la salida de Goiás. Pero, al igual que los otros volantes cremas, disminuyó su presencia y fue sustituido.

Alex Valera: el delantero se movió por todo el frente de ataque y retrocedió para juntarse con Pérez Guedes y Calcaterra. De hecho, fue el que generó el primer gol de Universitario. En el segundo tiempo peleó más que jugó. De hecho, la anotación del cuadro brasileño nace luego que el defensor local que quitara el balón.

Emanuel Herrera: fue el más flojo de la 'U'. Le costó encontrar espacios en el área y fuera de ella no se asoció con la línea de ataque. Fue un discreto encuentro.



Gol de Goiás para la victoria ante Universitario | Fuente: ESPN

Los que entraron

Luis Urruti: ingresó por Herrera y se posicionó por derecha. Tuvo un par de muy buenas jugadas, pero ninguna llevó peligro.

Piero Quispe: el creativo entró con ánimos, pero se fue desinflando. No fue preciso en los pases y no se juntó con Cabanillas.

Alfonso Barco: ingresó para cubrir el medio campo, pero no hizo la diferencia en los minutos que estuvo en el campo.

