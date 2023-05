Universitario mereció más ante Goiás: las claves de la caída crema en Brasil por la Sudamericana

Ante Alianza Atlético, por la Liga 1 Betsson, el entrenador Jorge Fossati saboreó la derrota por primera vez en Universitario. Ahora, ante Goiás, el director técnico pasó por el mismo panorama.

Y es que este martes Universitario de Deportes se fue con las manos vacías de su visita a Brasil en el marco de la fecha 4 del Grupo G. En la Copa Sudamericana, los cremas cayeron por la mínima diferencia (1-0) en los minutos finales con un gol de otro partido: control y zapatazo de Apodi desde fuera del área, que dejó sin opción al portero José Carvallo.

El resultado hace que Universitario baje al segundo grupo de su zona con siete puntos, mientras que la tienda brasilera del Goiás celebra porque llega al liderato con una unidad más, con la mira puesta en la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana.

¿Cómo es que se dio la caída de la 'U' en esta jornada, una dura derrota por cómo se desarrolló el cotejo en el Estádio Hailé Pinheiro? ¿Se dio un buen planteamiento de parte de los merengues en territorio brasilero?

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Universitario y su buen primer tiempo

El elenco de Fossati tuvo una presión constante, sobre todo en el medio sector. No dejaba pensar mucho a los brasileros, que ante los achiques de Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña al medio no podían dar muchos pases seguidos.

Los 'esmeraldinos' no tenían capacidad de salida e, incluso, ante el control crema por momentos abusaron del juego fuerte. Por ejemplo, Zé Ricardo se ganó la tarjeta amarilla por un golpe sobre Andy Polo que si el árbitro Guillermo Guerrero era más reglamentario que de costumbre en esta acción pudo observarla en el VAR.

Universitario tiene siete puntos en la Copa Sudamericana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Weimer Carvalho

Ocasiones ante el Goiás, anuladas por centímetros

Sin el VAR, Universitario iba a ser ganador del cotejo frente al cuadro local. Y es que en cada tiempo le anularon un gol por medio de videoarbitraje: pasó por revisión y -por centímetros- a los merengues les privaron de un par de tantos de manera justa.

No obstante, la 'U' tuvo con qué llevarse los tres puntos en condición de visitante. Le faltó hambre (más allá de los tantos anulados, sobre gozó de una clara ocasión de Horacio Calcaterra) ante un rival que pegó en el momento justo cuando todos creían que el marcador no se iba a mover. La historia terminó mal para el cuadro de Fossati, que no depende de sí mismo para recuperar el primer lugar.

Apodi y un golazo de otro partido contra Universitario

Goiás tuvo contadas jugadas de peligro que fueron bien resueltas por el portero José Carvallo. Aunque, en el 89', Apodi hizo el que puede ser el mejor tanto de su carrera al parar el balón de pecho, zafar de la marca de Matías Di Benedetto y pegarle a la pelota de zurda.

No era para que Universitario cayera ante el Goiás. Si se tratase de merecimientos, la igualdad era lo equitativo... pero el fútbol no entiende de quién lo hizo mejor en la cancha y la justicia es el resultado. El 8 de junio ante Santa Fe en Colombia es la próxima prueba.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo contribuye la genética en la gravedad de la Covid-19?

Un análisis de ADN de más de 24,000 personas que tenían COVID-19 y requerían tratamiento en cuidados intensivos arrojó más de una docena de nuevos vínculos genéticos con el riesgo de desarrollar una enfermedad extrema a causa de la enfermedad.