¡El gol de la clasificación! Así narró el ‘Tanke’ Arias el tanto de Hernán Barcos a Gremio

Alianza Lima clasificó este miércoles a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Gremio en Porto Alegre.

Quien vivió toda esta emoción de primera mano fue el enviado especial de RPP, Jesús ‘Tanke’ Arias, encargado de narrar el vibrante encuentro disputado en el Arena do Gremio.

Miles de hinchas del cuadro blanquiazul escucharon en la voz del ‘Tanke’ el relato del gol del inagotable Hernán Barcos, quien, con una definición exquisita en los minutos finales del partido, puso el 1-1 que selló la clasificación y apagó el sueño del Gremio por lograr la remontada.

“Y es que no puede ser blanquiazul aquel que no haya sufrido, Alianza sufre el partido, Alianza resistió el partido y Hernán Barcos, tantas veces el ‘Pirata’, cómo se le va a extrañar a Barcos, llegó y marcó el empate en el Arena do Gremio”, fue parte de la narración, con la voz entrecortada, del ‘Tanke’ Arias.

Gol de la clasificación

El conjunto íntimo, que había ganado 2-0 en el partido de ida, supo aprovechar esa ventaja para manejar por momentos el encuentro y jugar con la desesperación de los brasileños por revertir el marcador.

Gremio, luego de un primer tiempo en el que generó poco peligro a los blanquiazules, salió en la segundad mitad con la misión de anotar los goles que lo clasifiquen directamente a la siguiente ronda, o por lo menos para forzar la definición por penales.

El tanto de los locales llegó recién a los 56 minutos por intermedio de Gustavo Martins, lo que encendió la ilusión de su hinchada.

Impulsado por ese aliento, Gremio se lanzó con todo en busca de la hazaña, pero se topó con un bloque defensivo de Alianza Lima que nunca se desordenó y con un Guillermo Viscarra que se agigantó en momentos claves para evitar que su arco nuevamente sea vencido.

La angustia de los íntimos se aliviano cuando a los 96’ apareció el olfato goleador de Hernán Barcos.

Jesús Castillo cortó en campo rival cuando Gremio se lanzaba en el contragolpe. Josué Estrada bajó el esférico para Fernando Gaibor, quien detectó el movimiento de Hernán Barcos y hacia él filtró un gran pase.

Habilitado, el ‘Pirata’ no necesitó controlar para definir ante Tiago Volpi y sellar el 3-1 del global que provocó la explosión de alegría en el banco visitante.

Ahora los dirigidos por Néstor Gorosito se medirán en octavos de final de la Copa Sudamericana ante los ecuatorianos de la Universidad Católica.