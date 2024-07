Internacional vs Rosario Central EN VIVO: ¿A qué hora juegan y por dónde ver por TV partido por Copa Sudamericana 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Internacional vs Rosario Central EN VIVO: se enfrentan este martes 23 de julio por el encuentro de vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

El encuentro se disputará en el Estadio Biera-Rio, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Internacional vs Rosario Central a los playoffs de 8avos de Copa Sudamericana?

Internacional intentará este martes enderezar su rumbo ante Rosario Central, que llega con las pilas cargadas para certificar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Si quiere seguir vivo en el torneo, el equipo brasileño está obligado a ganar, con el desafío añadido de contar con un técnico nuevo, Roger Machado, quien —además— no ha empezado de la mejor manera posible su mandato.



La Copa Sudamericana es de lo poco que le queda al conjunto de Porto Alegre, en tierra de nadie en la Liga y eliminado de forma inesperada en los dieciseisavos de final de la Copa de Brasil. Este último revés le costó el cargo a Eduardo Coudet.



El delantero colombiano Rafael Santos Borré, que volvió al once titular contra Botafogo, reconoció que aún no está a su máximo nivel, condición que atribuyó a las interrupciones causadas por la catástrofe de mayo y el periodo en el que estuvo concentrado en Estados Unidos con su selección para disputar la Copa América.



"Sabemos que es un partido decisivo (...) El grupo tiene que estar fuerte porque es un partido muy importante para nosotros", declaró a la prensa el exjugador de Atlético de Madrid, Villarreal y River Plate.



A Rosario Central le vale el empate en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre para avanzar a octavos. El cuadro rosarino viene de golear 4-2 a Sarmiento en la sexta jornada del Torneo de la Liga Profesional de Argentina, en el que marchan en la décima posición con tan solo una derrota en su casillero.



El técnico argentino Miguel Russo reservó a gran parte de los titulares habituales, pensando en el partido contra Internacional, por lo que llegarán más descansados.



Treino fechado nesta tarde! 🔒



Ajustes finais para o duelo decisivo da @Sudamericana 💪🏽 pic.twitter.com/Oe36NtKZSL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 22, 2024

¿Cuándo y dónde juegan Internacional vs Rosario Central en vivo por playoffs de Copa Sudamericana 2024?

El partido entre Internacional vs Rosario Central, por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, se disputará el martes 23 de julio en el Estadio Beira-Rio. El recinto tiene capacidad para 50 842.

¿A qué hora juega Internacional vs Rosario Central en vivo en playoffs de Copa Sudamericana 2024?

En Perú , el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina , el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 9:30 p.m. En Brasil , el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 9:30 p.m. En Uruguay, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 9:30 p.m.

En México (DF), el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 2:30 a.m.

En Italia, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 2:30 a.m.

En Francia, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 2:30 a.m.

En Alemania, el partido Internacional vs Rosario Central comienza a las 2:30 a.m.

Internacional vs Rosario Central: Alineaciones posibles

Internacional: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Maximiliano Lovera, Franco Ibarra, Mauricio Martínez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Marco Ruben

Rosario Central: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley; y Lucas Alario.

¡Nos fuimos para Brasil! 🇧🇷 🛫



El Canalla partió rumbo a Porto Alegre para el encuentro de mañana por Copa @Sudamericana pic.twitter.com/bV5whMEImn — Rosario Central (@RosarioCentral) July 22, 2024

¿Qué canales TV transmiten Internacional vs Rosario Central en vivo y directo?

El partido será transmitido EN DIRECTO por TV a todo el Perú y en Sudamérica por ESPN y Disney+. También encontrarás todas las incidencias en la página web de RPP.pe.

Internacional vs Rosario Central: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Rosario Central Empate Internacional Apuesta Total 1.60 4.00 5.75 Betano 1.60 3.80 6.20 Betsson 1.57 3.75 6.00 Doradobet 1.61 4.00 5.75 Inkabet 1.60 4.00 5.75