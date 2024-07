Partidos de hoy, martes 23 de julio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Amistoso Internacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs Celtic por amistoso internacional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 23 de julio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Racing de Montevideo vs Huachipato - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Internacional vs Rosario Central - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Amistoso internacional - Estados Unidos

6:30 p.m. | Manchester City vs Celtic FC - Disney+

Partidos de hoy, Concacaf Sub 20 - Concacaf

6:00 p.m. | Canadá vs República Dominicana - Disney+

9:00 p.m. | El Salvador vs Honduras . Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

1:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Argentinos Juniors - Disney+, AFA Play

4:45 p.m. | Newells Old Boys vs Independiente Rivadavia - AFA Play

4:45 p.m. | Gimnasia de La Plata vs San Lorenzo - TyC Sports, AFA Play

7:00 p.m. | Independiente vs Barracas Central - TyC Sports, AFA Play

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Criciúma vs RB Bragantino - L1 Play

5:00 p.m. | Vasco da Gama vs Cuiabá - L1 Play

5:00 p.m. | Paranaense vs Atlético Mineiro - L1 Play