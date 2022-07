Néstor Lorenzo dirigió a Melgar por última vez. | Fuente: EFE | Fotógrafo: DIEGO RAMOS

Se fue ovacionado por los hinchas de Melgar. Néstor Lorenzo dirigió al cuadro rojinegro por última vez y lo hizo a lo grande: dejó al club arequipeño clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a Deportivo Cali.



Al finalizar el partido, el flamante técnico de la Selección de Colombia se reunió en el medio del campo del estadio Monumental para despedirse de cada uno de sus jugadores. El abrazo con cada uno de ellos no faltó. Y desde la tribuna comenzó a bajar el cántico "Néstor Lorenzo no se va, no se va".

El entrenador argentino, que también consiguió el Apertura 2022 por la Liga1 Betsson, alzó los brazos para despedirse de los hinchas.





La ovación de los hinchas de Melgar a Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo se despidió esta noche de sus jugadores e hinchas de Melgar | Fuente: RPP

Jugadores dedican el triunfo a Néstor Lorenzo

Al finalizar el partido,el goleador de Melgar Bernardo Cuesta afirmó que la clasificación a los cuartos de final se lo dedican a Néstor Lorenzo, quien desde la próxima semana asumirá la dirección técnica de la Selección de Colombia.

“Es una alegría enorme. Mucha satisfacción y felicidad por ellos (hinchada), por nosotros y nuestra familia. También por el club, porque quisimos que Néstor Lorenzo se vaya a lo grande y hoy se pudo lograr otro paso, especialmente en esta semana que conseguimos grandes cosas (título del Apertura 2022)”,

Las palabras de Néstor Lorenzo

En conferencia de prensa, Néstor Lorenzo se refirió a la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana. "Soñamos con esto. Gestamos el equipo y los objetivos se fueron logrando. La humildad, trabajo en equipo y ambición de ser protagonistas pesó. Cada día todos aprendimos. Este grupo tiene un corazón de león", dijo.