Gorosito espera sanciones ejemplares para Independiente y U. de Chile: "Dios quiera que nos metan directamente en la semifinal"

Néstor Gorosito espera clasificar directamente a la semifinal de la Copa Sudamericana.
Néstor Gorosito espera clasificar directamente a la semifinal de la Copa Sudamericana. | Fuente: X | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Néstor Gorosito reconoció que existe “incertidumbre” por conocer las posibles sanciones a Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Tensión en Alianza Lima. Néstor Gorosito, técnico del cuadro Blanquiazul, indicó que se encuentra en “incertidumbre” por la decisión que pueda tomar la Conmebol sobre la llave entre Independiente vs Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En entrevista con Equipo F de ESPN, el argentino indicó que se encuentra ansioso porque no sabe qué rival estudiar y espera que se pueda jugar con público, ya que la gente de Alianza Lima no tiene la culpa.

"Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos (estudiando) bien a los dos pero para hacer hincapié en ese partido", indicó en un inicio.

"Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver", complementó.

Néstor Gorosito quiere ir directamente a la semifinal 

Por otro lado, al ser consultado sobre los castigos para Independiente y Universidad de Chile, el técnico dijo que espera que sean ejemplares y, sí "Dios quiere", puedan clasificar directamente a las semifinales. 

"Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con Sao Paulo (cuando era DT de Tigre en 2012), también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma", indicó al inicio.

"Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte 'para mí sería lindo jugar', pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo, sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima", finalizó.

Tags
Néstor Gorosito Alianza Lima Copa Sudamericana

