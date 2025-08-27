U. de Chile entrega descargos a Conmebol: así busca jugar contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al igual que Independiente de Argentina, la Universidad de Chile presentó este miércoles, fecha que vencía el plazo, su descargo por los hechos de violencia ocurridos la semana pasada en Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

RPP confirmó que la U. de Chile realizó sus alegatos a la espera del fallo de la Conmebol, que la próxima semana podría decidir al rival de Alianza Lima en la siguiente fase de la Sudamericana.

De acuerdo a información de ADN de Chile, el popular cuadro sureño presentó un descargo con un documento de 28 páginas, además de 20 videos y 2 testigos con su declaración presunta de los incidentes del pasado 20 de agosto.

Además, agregó: "Se incluirá un informe de la policía científica argentina sobre los heridos y otro informe de la seguridad del hotel sobre las bombas de estruendo que afectaron a la delegación de los azules".

Cabe destacar que el medio chileno señaló que el descargo se enfoca que principalmente el "partido fue cancelado no por hechos de violencia de los hinchas de Universidad de Chile, sino cuando la barra de Independiente invadió la tribuna donde estaban ubicados los fanáticos del cuadro estudiantil".

El duelo entre Independiente y la 'U' de Chile quedó cancelado por la Conmebol, por lo cual no se reanudará.

¿Cuándo jugará Alianza en la Copa Sudamericana?

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y está a la espera de la decisión de la Conmebol para determinar a su rival que saldrá entre Universidad de Chile o Independiente de Avellaneda.





Ida: 18 de septiembre/19:30 horas de Perú - Estadio Alejandro Villanueva

Vuelta: 25 de septiembre/19:30 horas de Perú - Por definir