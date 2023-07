Cónsul uruguaya en Sao Paulo indicó que Sebastián Avellino podría ser trasladado a una cárcel de Itaí

Sebastián Avellino, preparador físico de Universitario, se encuentra detenido en Brasil debido a los gestos que le hizo a hinchas del Sao Paulo en el partido por Copa Sudamericana.

En un primer momento, la defensa de Sebastián Avellino, de nacionalidad uruguaya, impuso un habeas corpus, el mismo que fue denegado por la justicia brasilera. Por ello, Fútbol como cancha de RPP Noticias se comunicó con Marta Echarte, cónsul de Uruguay en Sao Paulo, quien dio mayores alcances sobre el caso del miembro del comando técnico de Universitario de Deportes.

"Posiblemente, nos den un zoom con Avellino para el lunes. No se ha permitido que ingresen medicamentos para él (para colesterol y gastritis). Pedimos que nos permitan llevárselos. Por sus abogados, sabemos que está bien de salud", sostuvo.

La situación de Sebastián Avellino en Sao Paulo

Además, manifestó sobre la acusación que se hará en el corto plazo de parte de las autoridades locales.

"La próxima semana, el lunes, el Ministerio Público va a presentar la denuncia oficial. En ese momento, los abogados va a interponer otro habeas corpues a ver si puede quedar en libertad. Caso contrario, lo van a trasladar a la cárcel de Itaí. Es un presidio en donde están los ciudadanos extranjeros detenidos, a 600 kilómetros de Sao Paulo", indicó.

Por último, la cónsul uruguaya manifestó todo lo que está en el alcance de su parte para preservar la integridad de Sebastián Avellino.

"Tenemos que velar por los intereses del ciudadano. Nos toca cuidar su integridad física, que esté atendido, que no corra peligro, llevarle un kit con elementos básicos de higiene, irlo a ver, etc. Lo que no podemos es incidir en el proceso de la justicia brasilera. Él tiene buenos abogados y ellos sí pueden dialogar con la justicia. Nosotros, como diplomáticos, no podemos hacer eso", finalizó.

De otro lado, en la 'U' emitieron un comunicado en sus redes sociales debido a la situación de Sebastián Avellino.

"Nuestra prioridad como club en este momento es el ser humano y el estricto respeto de sus derechos fundamentales. Buscamos que esta situación, que consideramos ha sobrepasado los límites y se está manejando de manera desproporcionada", dijeron.

El cuadro crema volvió a destacar que Avellino y el resto de su plantel fueron "víctimas de agresiones verbales violentas" desde las tribunas del Estadio Neo Química.

