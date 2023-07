Universitario emitió un comunicado tras gestos de Sebastián Avellino a hinchas de Corinthians

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes publicó un nuevo comunicado sobre la situación del preparador físico uruguayo Sebastián Avellino, que se encuentra detenido en Brasil por gestos racistas contra un grupo de hinchas de Corinthians.

"Nuestra prioridad como club en este momento es el ser humano y el estricto respeto de sus derechos fundamentales. Buscamos que esta situación, que consideramos ha sobrepasado los límites y se está manejando de manera desproporcionada, llegue pronto a resolverse", señaló la institución crema.

El cuadro crema volvió a destacar que Avellino y el resto de su plantel fueron "víctimas de agresiones verbales violentas" desde las tribunas del Estadio Neo Química.

"Esta acción provocó una reacción que terminó con la privación de libertad de nuestro preparador físico Sebastián Avellino. En esta circunstancia como institución consideramos que nos corresponde concentrar nuestros esfuerzos en garantizar la salud y bienestar del profesor Avellino, como lo haríamos con cada uno de sus trabajadores", agregó.

Fossati se encuentra afectado

Asimismo se señaló que la dirección de Universitario mantiene comunicación con el entrenador Jorge Fossati que está apenado por el caso Avellino, que se mantendrá en privisión preventiva y que enfrentaría una pena de hasta 4 años de cárcel según la justicia brasileña.

Fosatti viene trabajando con Avellino desde hace 13 años. "Fosatti se encuentra muy afectado por la situación del preparador físico con el que ha trabajado más de una década en diversos continente, dejando siempre las mejores referencias en los equipos donde brindó sus servicios", apuntó.

Finalmente, se dio a conocer que el procedimiento legal del caso Sebastián Avellino se encuentra en manos de abogados en Brasil que mantienen "comunicación constante con la institución y de la familia del profesor en nuestro país".

Imágenes de los gestos del preparador físico de Universitario | Fuente: @okdobleamarilla

La revancha Corinthians vs Universitario

Faltan pocos días para la revancha entre Universitario vs Corinhians por el 'play off' de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida la victoria acabó con victoria del 'Timao' tras el gol de Felipe Augusto en el minuto 79.



El encuentro se disputó en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo ante 36.686 espectadores.



El partido de vuelta se jugará en Lima. La cita será el 18 de julio en el estadio Monumental y el vencedor se enfrentará en los octavos de final de la Sudamericana ante el argentino Newell's Old Boys.

