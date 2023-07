Seguirá en prisión: justicia brasileña le niega habeas corpus a preparador físico de Universitario

Malas noticias para Sebastián Avellino. Roberto Porto, jefe de la cuarta Sala Penal de la Corte de Justicia de São Paulo, negó la medida cautelar presentada por la defensa del preparador físico de Universitario de Deportes para salir en libertad.

De acuerdo con Globoesporte, los abogados del profesional uruguayo interpusieron un habeas corpus en horas de la mañana de este jueves para que Avellino responda a las acusaciones de racismo fuera de prisión. Sin embargo, el pedido fue rechazado.

Según Porto, no ve "vulneración de la presunción de inocencia" del profesional uruguayo, "pero sí presencia pruebas contundentes de autoría y peligro social por la gravedad concreta de la conducta imputada".

El veredicto se dio conocer horas después de que se publicara un video donde se aprecia a Sebastián Avellino realizar gestos contra los hinchas de Corinthians durante el partido por la Copa Sudamericana.

Wellington De Menezes Gomes, abogado penalista de São Paulo, indicó en una entrevista con Fútbol como cancha de RPP Noticias que la pena por el delito de racismo en Brasil es entre 2 a 5 años. Además, podría recibir una sanción de 3 años para no ingresar a recintos deportivos.

La información de la prensa brasilera por Sebastián Avellino.Fuente: Globo Esporte

El Caso Sebastián Avellino

El preparador físico de Universitario de Deportes fue detenido la noche del martes tras ser denunciados por algunos hinchas de Corinthians de haber realizado gestos racistas.

Tras ello, fue llevado a la comisaría -ubicada dentro del Neo Química Arena- para las diligencias respectivas. Ante la Policía, Sebastián Avellino negó los hechos. De acuerdo con Jean Ferrari, se pidió las cámaras del recinto, pero no había videos que acrediten la denuncia.

"Llama la atención que, teniendo un estadio tan lujoso, no tengan los videos de sus cámaras con el supuesto acto que cometió Sebastián. Cuando llevaron las cámaras al centro policial, no hubo nada", indicó Ferrari en Fútbol como cancha.

