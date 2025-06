Sorteo octavos de final de Copa Sudamericana 2025: ¿a qué hora empieza y dónde ver EN VIVO las llaves del torneo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana EN VIVO: se llevará a cabo este lunes 2 de junio en Luque, Paraguay, donde se determinará el rival de Cienciano y el posible contendiente de Alianza Lima si en caso derrote a Gremio en los playoffs de certamen. La cita está pactada para las 10:00 a.m. hora peruana y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Disney+ y los canales de YouTube y Facebook de la Conmebol Sudamericana. Además, podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Los primeros de cada grupo han sido colocados en el bolillero 1, donde se encuentra Cienciano. Mientras que en el bolillero 2 están las llaves de los playoffs que lo conforman los equipos que quedaron segundos en su grupo de la Copa Sudamericano y terceros en la Copa Sudamericana. Aquí se encuentra Alianza Lima, que se enfrentará a Gremio.

¿Cuándo y dónde será el sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2025 con Cienciano?



El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se realizará el lunes 2 de junio en la sede de Conmebol, en la ciudad de Luque (Paraguay).

¿A qué hora inicia en vivo sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2025?



En Perú , el sorteo comienza a las 10:00 a.m.

, el sorteo comienza a las 10:00 a.m. En Paraguay, el sorteo comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el sorteo comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, el sorteo comienza a las 10:00 a.m.

En Chile, el sorteo comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el sorteo comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el sorteo comienza a las 11:00 a.m.

En Argentina, el sorteo comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el sorteo comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el sorteo comienza a las 12:00 p.m.

En México, el sorteo comienza a las 9:00 a.m.

En Estado Unidos (Washington), el sorteo comienza a las 11:00 a.m.



¿Cuáles son los bombos para el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?



Bombo 1: Mushuc Runa (Ecuador), Huracán (Argentina), Universidad Católica (Ecuador), Fluminense (Brasil), Independiente (Argentina), Godoy Cruz (Argentina), Lanús (Argentina) y Cienciano (Perú).

Bombo 2: Gremio vs Alianza Lima, San Antonio Bulo Bulo vs Once Caldas, Atlético Bucaramanga vs Atlético Mineiro, Bolívar vs Palestino, Argentino Juniors vs América de Cali, Independiente del Valle vs Vasco da Gama, Universidad de Chile vs Guaraní y Central Córdoba vs Cerro Largo.

¿Dónde ver el sorteo de los octavos de Copa Sudamericana 2025 en vivo por TV y streaming?



El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN. También se podrá ver EN DIRECTO por Disney+ y de forma gratuita por el canal YouTube y la página de Facebook de la Conmebol Sudamericana. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cuántas veces jugó Cienciano los octavos de Copa Sudamericana?

Cienciano ha disputado, contando la presente edición, en seis Copa Sudamericana. De estas, ha clasificado en cuatro oportunidades a los octavos de final.

¿Cuándo jugará Alianza Lima los playoffs a octavos de Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima disputará los playoffs de la Copa Sudamericana ante Gremio. El partido de ida se jugará entre 15 y 17 de julio en Matute. Y el partido de vuelta se disputará en Porto Alegre entre el 22 y 24 de ese mismo mes.