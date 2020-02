Penal no cobrado a favor de Sport Huancayo. | Fuente: DirecTV Sports

Sport Huancayo consiguió un importante empate 1-1 de visita ante Argentinos Juniors, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. Sin embargo, pese a la importancia del resultado y del gol fuera de casa, el sabor en los últimos minutos fue agridulce por un clarísimo penal no cobrado.

Sucedió a los 90', cuando Víctor Peña recibió el balón en el área y fue trabado por Carlos Quintana, quien se barrió y enganchó al peruano para evitar que defina en los descuentos. Sin embargo, lejos de cobrar la pena máxima y amonestar al defensor,el juez Ángel Arteaga dejó seguir.

Aunque a simple vista ya se intuía que había falta, la repetición confirmó que se trató de un error arbitral. Incluso, el comentarista argentino Juan Carlos Pasman, de DirecTV SPorts, compartió su indignación en plena transmisión en vivo.

"Sin ver la 'repe', te digo que para mí fue penal de Quintana", dijo inicialmente. "Es penal. Se tira y lo taclea. penal clarísimo. Penal y tarjeta para Quitqana. La verdad que una pena que le árbitro que n habia sido protagonista estropee su actuación con esta acción, no?", continuó el periodista en transmisión de partido entre Sport Huancayo y Argentinos Juniors, por Copa Sudamericana.

Pero no quedó ahí. "Por supuesto, yo, como argentino, me gustaría que gane Argentinos, pero sobre todo está la justicia. Alegoso penal. ¿Cómo hace para no verlo, el árbitro? La única explicación es que no lo quiso cobrar", aseguró. "Y el asistente también al frente, por si acaso", complementó el relator Juan Furlanich. "Sí, pero es jugada del árbitro, esta", culminó Pasman.