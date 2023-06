Sporting Cristal: ¿cuándo y contra quién jugará los play-offs de octavos de la Copa Sudamericana?

Sporting Cristal realizó una gran presentación en el Maracaná ante Fluminense, pero el 1-1 final no le fue suficiente al equipo celeste para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, los rimenses no se quedan con las manos vacías, ya que al obtener el tercer puesto del grupo D accedió a los play-offs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal volverá a la Copa Sudamericana luego de dos años. En 2021 quedó tercero en su grupo de la Libertadores y, por el formato de entonces, accedió de forma directa a la ronda de octavos de final. En la primera eliminatoria de la ‘Suda’ dejó en el camino a Arsenal de Argentina, pero se despidió en cuartos de final al caer frente a Peñarol de Uruguay.

El elenco de Tiago Nunes comenzó su actividad internacional del 2023 desde la fase 2 de la Copa Libertadores. Dejó en el camino a Nacional de Paraguay y luego a Huracán de Argentina para llegar a la fase de grupos, donde le ganó dos veces a The Strongest, le empató a River Plate en Lima y en Brasil a Fluminense. Ahora enfrentará las llaves eliminatorias de la Sudamericana.

¿Cuándo jugará Cristal en la Copa Sudamericana?

Conmebol ya tiene definido el calendario de la Copa Sudamericana. Este detalla que los play-offs de octavos de final se jugarán a dos partidos. El duelo de ida se realizará entre el 11 y 13 de julio. Vale apuntar que Sporting Cristal y todos los equipos que lleguen a esta instancia desde la Copa Libertadores comenzarán la serie en condición de local, por lo que entre esos días los rimenses jugarán en el Estadio Nacional de Lima.

Cristal cerrará la serie siendo visitante, partido que se llevará a cabo una semana después, entre el 18 y 20 de julio. Vale agregar que antes de los play-offs ya se habrá realizado el sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana (5 de julio), por lo que el conjunto celeste, en caso logre clasificar, conocerá inmediatamente a su siguiente rival.

¿Quién será el rival de Sporting Cristal en la Sudamericana?

Cuando el jueves 29 de junio se completen los duelos de fase de grupos, se tendrán ya definidas las llaves. No habrá sorteo, pues Conmebol determinó previamente un orden para los respectivos emparejamientos.

El mejor segundo de la Sudamericana chocará con el peor de los terceros de la Libertadores. El segundo mejor segundo de la ‘Suda’ frente al segundo peor tercero de la Libertadores y así sucesivamente hasta que se establezcan las ocho llaves de los play-offs.

A falta que se complete las fases de grupos, Sporting Cristal es el segundo mejor tercero de la Copa Libertadores. Así, actualmente su rival es Danubio de Uruguay, el segundo peor segundo de la Sudamericana. De todos modos, los próximos resultados pueden abrir varias opciones.

Copa Libertadores 2023: lista de mejores terceros

Nacional (Uruguay) | 8 puntos (+1) Sporting Cristal (Perú) | 8 puntos (-2) Libertad (Paraguay) | 7 puntos (-1) Patronato (Argentina) | 6 puntos (-5) Monagas (Venezuela) | 5 puntos (-1) Ñublense (Chile) | 5 puntos (-3) Corinthians (Brasil) | 4 puntos (-2) Barcelona SC (Ecuador) | 3 puntos (-5)





Copa Sudamericana 2023: lista de mejores segundos

Estudiantes LP (Argentina) | 11 puntos (+9) Millonarios (Colombia) | 10 puntos (+5) Audax Italiano (Chile) | 10 puntos (+3) Tigre (Argentina) | 10 puntos (+1) LDU Quito (Ecuador) | 9 puntos (+5) San Lorenzo (Argentina) | 8 puntos (+1) Danubio (Uruguay) | 7 puntos (0) Universitario (Perú) | 7 puntos (0)

