Felipe Melo llenó de elogios a Tiago Nunes: "Hace un gran trabajo en Sporting Cristal"

Sporting Cristal logró una buena actuación en el cierre de la fase dde grupos de la Copa Libertadores 2023. En un partido de alto voltaje en el Estadio Maracanaá, logró un empate 1-1 ante Fluminense, que hasta el último minuto pasó apuros, ya que con un gol celeste se firmaba su eliminación.

Pese a la eliminación en la Copa Libertadores, Cristal consiguió un premio consuelo y accedió a los play-off de la Copa Sudamericana bajo la batuta del entrenador brasileño Tiago Nunes, quien hoy en día es valorado por su trabajo en el cuadro peruano.

Al término del partido, Tiago Nunes se mostró orgulloso de sus jugadores y dijo que Cristal peleó de tú a tu con equipo gigantes como lo son River Plate y Fluminense.

El buen trabajo en la Libertadores causó que Cristal fuera destacado en la prensa sudamericana e incluso el jugador brasileño Felipe Melo llenó de elogios la labor de Tiago Nunes.

"Clasificamos primero, no sé lo que quieren. No sé por qué se quejan. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de América (River), Tiago Nunes hace un gran trabajo en el Sporting", sostuvo.

Brenner Marlos celebra en el Estadio Maracaná. | Fuente: ESPN

Felipe Melo sobre pase de Fluminense

Fluminense igualó a un gol con Sporting Cristal y terminó como primero del Grupo D de la Copa Libertadores y avanzó a los octavos de final del torneo continental. Sin embargo, sus hinchas desaprobaron la actuación de sus jugadores.

"Hoy no hay tonto en el fútbol. Clasificamos primero. Hay partidos que técnicamente no vamos a dar lo mejor, porque quizás no sea el día, pero determinación no falta", señaló Felipe Melo sobre el resultado.

El exjugador de la Selección de Brasil e Inter de Milán también destacó el trabajo de sus entrenador Marcelo Diniz, quien logró ubicar a Fluminense como el líder de la serie.

"Estamos contentos con Marcelo, un multicampeón que aporta mucho, tanto técnica como tácticamente, con experiencia. Tengo 40 años, muchachos, y (Diniz) es uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado. El presidente es un apasionado del club. El Fluminense es una familia y tenemos un solo objetivo, que es ganar la Libertadores, pero para ganar la Libertadores seguiremos sufriendo mucho. Gané dos y sufrí mucho. Es un sueño que haremos todo para hacerlo realidad", culminó.

