Cómo ver Sporting Cristal vs Arsenal: link del partido EN VIVO por DirecTV. | Fuente: Difusión

Sporting Cristal vs. Arsenal EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 14 de julio en el Estadio Nacional de Lima por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Está programado para las 5:15 p.m. hora peruana y 7:15 p.m. en Argentina.

Este choque entre Sporting Cristal y su par del Arsenal será transmitido a toda Sudamérica por la señal de DirecTV Sports. RPP también te lo llevará en los 89,7 FM.

El vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, accedió a esta etapa de la Sudamericana luego de ocupar el tercer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. En tanto, Arsenal de Sarandí dejó en mayo pasado en el camino al Bolívar boliviano.

Sporting Cristal vs. Arsenal: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Chile: 6:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:15 p.m.

A pesar de ello, los del barrio limeño del Rímac ingresan en la competencia con el objetivo de superar los problemas ofensivos que le impidieron tener mejores resultados en la Libertadores.



Su entrenador, Roberto Mosquera, consideró que su equipo debió derrotar al Racing argentino y al Rentistas uruguayo en sus partidos del máximo torneo continental, pero admitió que dijo que tuvieron "fútbol, pero no gol".

Sporting Cristal tiene confianza en ganarle al Arsenal en Lima. | Fuente: @ClubSCristal

"Ahora esperamos tener las dos cosas", sostuvo antes de reconocer la diferencia competitiva que existe entre el fútbol peruano y el argentino, que prepara profesionalmente a sus jugadores desde las divisiones inferiores.



Más allá de ello, el delantero Irven Ávila señaló que Sporting Cristal apunta "a hacer dos buenos partidos" en esta etapa de la Sudamericana. "El equipo ha demostrado que somos fuertes. Buscamos mejorar y acostumbrarnos de cara al gol", sostuvo.

En el Arsenal, que en mayo pasado selló su clasificación a octavos de final de la Sudamericana tras vencer al Bolívar, también existe moderación antes del partido, e incluso su entrenador, Sergio Rondina, consideró que el Sporting es el favorito de la serie, aunque dijo que "lo tendrá que demostrar en la cancha".

"No fuimos favoritos en la fase de grupos y logramos clasificar como primeros. No por eso pasamos a ser favoritos ante Cristal. Sabemos que en esta serie no somos favoritos, pero tenemos ilusión de dar batalla", indicó.

Sporting Cristal vs. Arsenal: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Renato Solís; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Pretell, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Joao Grimaldo; Irven Ávila y Marcos Riquelme.

Arsenal: Alejandro Medina; Ignacio Gariglio, Gastón Suso, Emiliano Papa, Gastón Benavidez; Dardo Miloc, Juan Andrada, Nicolás Castro; Leonel Picco, Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda.

¿Dónde ver el Sporting Cristal frente al Arsenal por televisión?

Lo ves por la pantalla de DirecTV Sports en toda Sudamérica. (Con información de EFE)

