Este miércoles Sporting Cristal se medirá ante Peñarol por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, previo al encuentro, Pedro Garay -ex capitán y jugador histórico del equipo- conversó con RPP Noticias sobre este importante partido.

"Pienso que el nombre de Peñarol es bastante importante a nivel internacional, pero no por eso Sporting Cristal se tiene que achicar. El fútbol es once contra once", sostuvo Garay en Fútbol Como Cancha.

En tanto a lo pendiente que está del club, Garay agregó: "Siempre sigo a Sporting Cristal. Veo sus partidos y lo tengo presente. De hecho ahora mismo tengo puesta una casaca de Sporting Cristal. Sé que tiene buen plantel y sigo el trabajo del profesor Mosquera".

Como se recuerda, Garay jugó en Sporting Cristal y logró el subtítulo de 1992, el tricampeonato de 1994, 1995 y 1996 hasta quedar subcampeón de la Copa Libertadores 1997: "Nosotros aprendimos a jugar partidos a nivel internacional y por eso llegamos a una final de Libertadores, el equipo de ahora me hace acordar a ese Sporting Cristal por contar con jugadores jóvenes y de experiencia a la vez".

¿Volver a La Florida?

Por último, Pedro Garay también habló de la idea de volver a trabajar por el cuadro rimense: "Me gustaría formar parte del comando técnico de Sporting Cristal. Quizá enseñarle a los chicos cómo tener más carácter sobre todo por los partidos importantes. Me gustaría llegar y ser parte sea en cuerpo técnico o divisiones menores".

