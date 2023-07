Vanderlei Luxemburgo previo al encuentro con Universitario: "No veo la razón para crear un clima de guerra"

Universitario de Deportes y Corinthians se verán las caras este martes 18 de julio por la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el partido de ida, el Timao derrotó por la mínima diferencia al cuadro crema, en un encuentro que sobrepasó las canchas tras la detención del preparador físico de la 'U', Sebastián Avellino, por algunos gestos contras los hinchas brasileños.

Luego de algunos días de silencio, el técnico Vanderlei Luxemburgo se pronunció sobre el tema. ¿Qué dijo el estratega?

Las palabras del técnico de Corinthians

Vanderlei Luxemburgo, luego de la victoria de su equipo sobre Atlético Mineiro por la Copa Brasil, brindó una conferencia de prensa donde habló del próximo partido contra Universitario de Deportes por la Copa Sudamericana.

En un principio, indicó que volverá a colocar un equipo plagado de jóvenes, pues es el plan que tenía estipulado con anterioridad.

“Ya teníamos una planificación previa. Vamos a tomar la decisión correcta con los chicos. Ayer trabajé con 30 jugadores, el 30% o el 40% eran chicos. Les estamos haciendo un lugar. Si tenemos que llevar a uno u otro que ha jugado hoy (ante Atlético Mineiro), analizaremos la necesidad. Lo pensaré. Pero ya teníamos un plan”, indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre la detención del preparador físico de Universitario y la tensión que se vive para el encuentro de vuelta.

“Tengo que hacer lo que hay que hacer por Corinthians. No veo la razón para crear un clima de guerra. Si cometiste un error, debes cumplir con la ley de tu país. No fue la Justicia la que hizo mal. Si estuviera allí, cumpliríamos la ley allí. No veo la necesidad de generar ese ambiente en el juego de fútbol. Cumplimos la ley”, complementó Luxemburgo.

Vanderlei Luxemburgo y su negativa de venir al Perú

Tras la victoria de Corinthians ante Universitario, el extécnico de Real Madrid se mostró contrariado por viajar a Perú. Esto debido al rebrote de casos de Guillain-Barré.

“Quiero desviarme un poco y decir que no hubo preocupación. Perú es un hermano. He estado allí varias veces, muy agradable. Pero, independientemente del país, un brote es un brote. Cualquier país con eso, si hay un decreto, se tiene que respetar. No somos conejillos de Indias. Cancelaron el viaje de los profesionales de la prensa. ¿Quién es el responsable de que viajemos allí y nos contaminemos? ¿Quién permitió el juego? Hay un decreto federal del Ministerio de Salud y hay que respetarlo. Es un problema muy serio", señaló Vanderlei Luxemburgo.

